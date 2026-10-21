La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los importes actualizados de las Asignaciones de Pago Único (APU) correspondientes a las líneas de Nacimiento, Adopción y Matrimonio.
El organismo previsional adecuó la escala salarial del sistema de Pago Único y fijó los montos actualizados. La guía paso a paso para realizar el trámite en mi ANSES antes de fin de año.
ANSES confirmó los montos del Pago Único en noviembre: cómo cobrar hasta $556.000 por familia
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los importes actualizados de las Asignaciones de Pago Único (APU) correspondientes a las líneas de Nacimiento, Adopción y Matrimonio.
Tras la aplicación del reajuste mensual por movilidad del 1,9%, el beneficio extraordinario por adopción escaló a un tope de $556.214,00 netos abonados en una única cuota. En tanto, las familias que registren el nacimiento de un hijo o la celebración de un matrimonio percibirán acreditaciones directas de $93.032,34 y $139.297,43 respectivamente, siempre que los Ingresos del Grupo Familiar (IGF) no superen el límite máximo estipulado de $6.419.726,00 brutos.
Las Asignaciones de Pago Único son sumas fijas de dinero de acreditación única dirigidas a trabajadores registrados, monotributistas, titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo y beneficiarios de la prestación por desempleo. Los montos netos que ingresan en cuenta bancaria son:
Asignación por Adopción: $556.214,00 netos de bolsillo por cada menor legalmente adoptado.
Asignación por Matrimonio: $139.297,43 netos para cada uno de los cónyuges (si ambos trabajan formalmente, lo cobra cada uno).
Asignación por Nacimiento: $93.032,34 netos por cada hijo nacido.
Asignación por Cónyuge: $19.365,68 netos (para titulares del sistema previsional y veteranos de guerra).
El trámite puede gestionarse de forma 100% digital a través de la atención virtual o la plataforma mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. La documentación obligatoria requerida según la prestación es:
Para Asignación por Adopción
Documento Nacional de Identidad (DNI) de los adoptantes y del menor.
Partida de nacimiento del menor con la rectificación de la adopción.
Sentencia judicial firme que acredite la adopción otorgada por el juzgado interviniente.
Para Asignación por Nacimiento
DNI de ambos progenitores y del recién nacido.
Partida de nacimiento expedida por el Registro Civil.
Para Asignación por Matrimonio
DNI de ambos cónyuges.
Acta o certificado de matrimonio original.
Las Asignaciones de Pago Único poseen un plazo legal explícito para solicitar la acreditación del dinero:
Ventana temporal de reclamo: el trámite se puede realizar hasta 2 años después de la fecha del nacimiento, de la sentencia dictada de adopción o de la celebración del matrimonio.
Incompatibilidad salarial: ningún integrante del grupo familiar debe superar de forma individual los topes máximos de ingresos del sistema SUAF, ni superar los $6.419.726 entre ambos para percibir la asignación completa.
Plazo de acreditación: una vez aprobada la documentación subida a la plataforma, el depósito en la cuenta sueldo o CBU declarada tarda entre 30 y 60 días según el turno del calendario asignado.
La liquidación de las Asignaciones de Pago Único no sigue el orden diario habitual por terminación de DNI, sino que se organiza por quincenas y rige por igual para todas las terminaciones de documento:
Calendario de Pago Único (Todas las terminaciones de DNI)
Primera quincena: del 9 de noviembre al 10 de diciembre de 2026
Segunda quincena: del 20 de noviembre al 10 de diciembre de 2026