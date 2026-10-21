ANSES confirmó los montos del Pago Único en noviembre: cómo cobrar hasta $556.000

Para Asignación por Adopción

Documento Nacional de Identidad (DNI) de los adoptantes y del menor.

Partida de nacimiento del menor con la rectificación de la adopción.

Sentencia judicial firme que acredite la adopción otorgada por el juzgado interviniente.

Para Asignación por Nacimiento

DNI de ambos progenitores y del recién nacido.

Partida de nacimiento expedida por el Registro Civil.

Para Asignación por Matrimonio

DNI de ambos cónyuges.

Acta o certificado de matrimonio original.

¿Hasta cuánto tiempo después de un nacimiento o adopción se puede pedir?

Las Asignaciones de Pago Único poseen un plazo legal explícito para solicitar la acreditación del dinero:

Ventana temporal de reclamo: el trámite se puede realizar hasta 2 años después de la fecha del nacimiento, de la sentencia dictada de adopción o de la celebración del matrimonio.

Incompatibilidad salarial: ningún integrante del grupo familiar debe superar de forma individual los topes máximos de ingresos del sistema SUAF, ni superar los $6.419.726 entre ambos para percibir la asignación completa.

Plazo de acreditación: una vez aprobada la documentación subida a la plataforma, el depósito en la cuenta sueldo o CBU declarada tarda entre 30 y 60 días según el turno del calendario asignado.

¿Cuáles son las fechas de cobro de las APU en el calendario oficial?

La liquidación de las Asignaciones de Pago Único no sigue el orden diario habitual por terminación de DNI, sino que se organiza por quincenas y rige por igual para todas las terminaciones de documento:

Calendario de Pago Único (Todas las terminaciones de DNI)