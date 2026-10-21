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Jubilaciones y AUH de ANSES en noviembre: confirman aumentos, extras y fechas de cobro

El Gobierno nacional formalizó el esquema de cobro y los valores de bolsillo del haber mínimo, las pensiones y la Asignación Universal por Hijo de cara al penúltimo mes del año.

Jubilaciones y AUH de ANSES en noviembre: confirman aumentos

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Con este ajuste por movilidad, los jubilados que perciben la mínima cobrarán un haber básico de $444.027,73 que, al sumarle la ratificación del bono extraordinario de $70.000, elevará el piso de ingresos a un total consolidado de $514.027,73 netos en mano. Asimismo, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasarán a percibir un importe bruto de $159.563,17 por menor, lo que garantiza una acreditación directa en cuenta bancaria del 80% equivalente a $127.650,54 netos.

¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima con el bono en noviembre?

Los adultos mayores que perciben la jubilación mínima recibirán en sus cuentas bancarias un total consolidado de $514.027,73 netos. Este cálculo surge de combinar el haber básico reajustado por el Decreto 274/2024 con el refuerzo económico de $70.000 que mantiene el Ejecutivo:

  • Haber mínimo básico: $444.027,73

  • Bono extraordinario de refuerzo: $70.000,00

  • Monto final de bolsillo: $514.027,73

Por su parte, quienes superen el haber mínimo recibirán un bono proporcional decreciente hasta alcanzar el tope legal estipulado para la liquidación mensual. En tanto, la jubilación máxima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) trepará hasta un límite de $2.987.886,17 brutos mensuales.

¿Cuáles son los montos de las Pensiones No Contributivas y PUAM?

Las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también experimentan la actualización del 1,9% más la inclusión proporcional del adicional de $70.000. El desglosado de ingresos netos queda configurado de la siguiente manera:

  • Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez o Vejez: perciben el 70% del haber mínimo ($310.819,41) más el bono de $70.000, alcanzando un cobro final de $380.819,41 netos.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): equivale al 80% de la mínima ($355.222,18) más el refuerzo de $70.000, sumando $425.222,18 de bolsillo.

  • Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos: equivale al 100% del haber mínimo ($444.027,73) más el bono de $70.000, totalizando $514.027,73 netos.

¿Cuánto cobro por AUH y Tarjeta Alimentar en total?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $159.563,17 brutos por cada menor. Siguiendo el esquema de retención legal del organismo, el pago se divide en dos tramos:

  • Acreditación mensual directa (80%): $127.650,54 netos en la tarjeta de débito.

  • Retención acumulativa (20%): $31.912,63 que se cobran al presentar la Libreta AUH del período correspondiente.

Para las familias beneficiarias de la Tarjeta Alimentar (Programa Alimentar), el monto acumulado total en mano varía según la cantidad de hijos registrados:

  • AUH por un hijo: $127.650,54 de asignación neta + $52.250 de Tarjeta Alimentar = $179.900,54 netos.

  • AUH por dos hijos: $255.301,08 de asignación neta + $81.936 de Tarjeta Alimentar = $337.237,08 netos.

  • AUH por tres o más hijos: $382.951,62 de asignación neta + $149.425 de Tarjeta Alimentar = $532.376,62 netos en mano.

Adicionalmente, los titulares con niños de hasta 3 años inclusive cobran el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que adiciona $60.180 netos por cada menor.

¿Cuándo cobro ANSES en noviembre según mi DNI?

El cronograma oficial de liquidación de haberes se ejecuta según la terminación del Documento Nacional de Identidad del titular:

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo (con bono)

  • DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre de 2026

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre de 2026

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre de 2026

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre de 2026

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre de 2026

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre de 2026

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de noviembre de 2026

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de noviembre de 2026

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de noviembre de 2026

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de noviembre de 2026

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre de 2026

En pocas palabras

  • ANSES oficializó: Cobro y valores de bolsillo para jubilaciones mínimas y AUH en noviembre.
  • Aumento confirmado: 1,9% de movilidad, con bono de $70.000 para jubilados de mínima, totalizando $514.027,73.
  • AUH y Pensiones: Se detallan montos actualizados y fechas de cobro por terminación de DNI para noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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