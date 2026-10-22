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ANSES: feriados de noviembre y fechas de cobro

El Poder Ejecutivo estableció jornadas festivas por la visita del papa León XIV que coinciden con el inicio de las liquidaciones previsionales. Conocé los montos netos con aumento del 1,9% y el cronograma confirmado.

ANSES: feriados de noviembre y fechas de cobro

ANSES: feriados de noviembre y fechas de cobro

El Gobierno nacional formalizó el Decreto 1103/2026 que fija tres nuevos feriados en noviembre de 2026 ante la llegada del papa León XIV a la Argentina. Las fechas coinciden de manera directa con el arranque del esquema de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que liquida los haberes con un aumento del 1,9% y el mantenimiento del bono extraordinario.

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¿Cuáles son los nuevos feriados de noviembre de 2026 y qué alcance tienen?

El Decreto 1103/2026, oficializado en el Boletín Oficial, establece un esquema de feriados con diferente cobertura geográfica entre el 8 y el 11 de noviembre:

  • Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional en todo el territorio argentino.

  • Martes 10 de noviembre: Feriado local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Córdoba.

  • Miércoles 11 de noviembre: Feriado local en la provincia de Buenos Aires.

A pesar de las jornadas no laborables decretadas, las fechas de acreditación publicadas en la Resolución 349/2025 de la ANSES continúan vigentes como referencia oficial hasta tanto se informe alguna reprogramación bancaria específica.

¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES en noviembre de 2026 con aumento y bono?

Con la actualización del 1,9% vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, la escala de haberes previsionales se liquida de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima básica: $444.027,73.

  • Bono extraordinario de refuerzo: $70.000 (sujeto a ratificación de liquidación).

  • Jubilación mínima consolidada en mano: $514.027,73 netos de bolsillo.

¿Cuándo cobran los jubilados de la mínima en noviembre de 2026?

El cronograma de cobro para titulares del haber mínimo se organiza de acuerdo con la terminación del DNI:

  • DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre (Feriado nacional)

  • DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre (Feriado en CABA y Córdoba)

  • DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre (Feriado en Provincia de Buenos Aires)

  • DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre

  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

¿Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) en noviembre?

Las fechas de pago fijadas para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas se distribuyen de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre

En pocas palabras

  • Nuevos feriados: Se anunciaron tres feriados en noviembre de 2026 por la visita del papa León XIV.
  • Aumento y bono: Las jubilaciones de ANSES tendrán un aumento del 1,9% y un bono extraordinario de $70.000.
  • Cronograma de pago: Los haberes se acreditarán según terminación de DNI, coincidiendo con días festivos locales y nacionales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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