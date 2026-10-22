ANSES: feriados de noviembre y fechas de cobro

Jubilación mínima básica: $444.027,73 .

Bono extraordinario de refuerzo: $70.000 (sujeto a ratificación de liquidación).

Jubilación mínima consolidada en mano: $514.027,73 netos de bolsillo.

¿Cuándo cobran los jubilados de la mínima en noviembre de 2026?

El cronograma de cobro para titulares del haber mínimo se organiza de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI terminado en 0: l unes 9 de noviembre (Feriado nacional)

DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre (Feriado en CABA y Córdoba)

DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre (Feriado en Provincia de Buenos Aires)

DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

¿Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) en noviembre?

Las fechas de pago fijadas para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas se distribuyen de la siguiente manera: