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La ANSES otorga una ayuda económica por desempleo con un piso de $195.600

El organismo previsional liquida la asistencia económica con un piso neto de $195.600 y un tope de $391.200 en mano. Conocé los requisitos de aportes, los beneficios incluidos y el procedimiento de tramitación.

La ANSES otorga una ayuda económica por desempleo con un piso de $195.600

La ANSES otorga una ayuda económica por desempleo con un piso de $195.600

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activa la liquidación de la Prestación por Desempleo, un esquema de asistencia mensual destinado a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa o por finalización de contrato. El beneficio garantiza un ingreso directo calculado sobre el 75% del mejor sueldo percibido en los últimos seis meses, sujeto a las escalas oficiales vigentes.

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¿Cuánto cobro por la Prestación por Desempleo de ANSES?

El haber liquidado en mano por la ANSES varía según la remuneración previa del trabajador y se encuadra entre las siguientes escalas tope y piso:

  • Monto mínimo garantizado: $195.600 netos de bolsillo (piso aplicable si el cálculo del 75% da una cifra menor).

  • Monto máximo computable: $391.200 netos de bolsillo (techo límite para sueldos elevados, Régimen de la construcción, Ley 22.250.

  • Cálculo intermedio: si el 75% del salario promedio oscila entre ambos valores, se liquida el importe resultante de forma directa.

¿Quiénes pueden cobrar la asistencia por desempleo?

La cobertura previsional está orientada a asalariados registrados que hayan perdido su puesto laboral de manera involuntaria. Los requisitos de aportes exigidos según el régimen laboral son:

  • Trabajadores permanentes (Ley de Contrato de Trabajo): acreditar al menos 6 meses de aportes registrados en los últimos 3 años previos al despido.

  • Trabajadores eventuales y de temporada: contar con un mínimo de 12 meses trabajados con aportes en los últimos 3 años y superar los 90 días de desempeño efectivo en el último año.

  • Plazo de presentación: realizar el trámite dentro de los 90 días hábiles desde la desvinculación. Pasado ese lapso, se descuenta un día de cobro por cada jornada hábil de demora.

¿Qué beneficios adicionales incluye el cobro por desempleo?

Además de la transferencia mensual, el titular mantiene los siguientes derechos durante el período de vigencia de la prestación:

  • Asignaciones Familiares (SUAF): cobro de la Asignación Familiar por Hijo y prestaciones asociadas.

  • Cobertura médica: mantenimiento de la obra social sindical correspondiente.

  • Cómputo previsional: el tiempo de liquidación del beneficio se contabiliza como años de aportes para la futura jubilación.

  • Escala de duración: según los meses cotizados, la prestación se otorga por 2 meses (de 6 a 11 meses de aportes), 4 meses (12 a 23 meses), 8 meses (24 a 35 meses) o 12 meses (36 meses o más de aportes).

¿Cómo tramitar la Prestación por Desempleo en ANSES?

El trámite es completamente gratuito y puede iniciarse a través del canal virtual u oficinas presenciales:

  • Reunir la documentación: contar con DNI (original y copia) y telegrama de despido, carta documento, contrato vencido o acta judicial certificada.

  • Ingresar a Atención Virtual: acceder al portal de Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Cargar la solicitud: seleccionar Prestación por Desempleo y adjuntar las fotos claras de la documentación respaldatoria.

  • Modalidad presencial: en caso de optar por la atención en oficina, solicitar turno previo en la web de ANSES para ser atendido en UDAI.

  • Cobro: ANSES gestiona la apertura de una Cuenta de la Seguridad Social en una sucursal bancaria donde el titular retira la tarjeta de débito para percibir los fondos.

¿Cuándo cobro la Prestación por Desempleo según el DNI?

Las fechas de acreditación en cuenta bancaria para los titulares del Plan 1 se distribuyen según la terminación de documento:

  • DNI terminados en 0 y 1: Jueves 22

  • DNI terminados en 2 y 3: Viernes 23

  • DNI terminados en 4 y 5: Lunes 26

  • DNI terminados en 6 y 7: Martes 27

  • DNI terminados en 8 y 9: Miércoles 28

En pocas palabras

  • $195.600: Es el piso neto garantizado de la Prestación por Desempleo de ANSES.
  • Requisitos: Seis meses de aportes (permanentes) o doce meses (eventuales/temporada) en los últimos 3 años.
  • Trámite: Se realiza de forma virtual en Atención Virtual o presencialmente solicitando turno.
Resumen generado por Thinkindot AI
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