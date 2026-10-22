La ANSES otorga una ayuda económica por desempleo con un piso de $195.600

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activa la liquidación de la Prestación por Desempleo, un esquema de asistencia mensual destinado a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa o por finalización de contrato. El beneficio garantiza un ingreso directo calculado sobre el 75% del mejor sueldo percibido en los últimos seis meses, sujeto a las escalas oficiales vigentes.