La ANSES otorga una ayuda económica por desempleo con un piso de $195.600

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Asignaciones Familiares (SUAF): cobro de la Asignación Familiar por Hijo y prestaciones asociadas.
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Cobertura médica: mantenimiento de la obra social sindical correspondiente.
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Cómputo previsional: el tiempo de liquidación del beneficio se contabiliza como años de aportes para la futura jubilación.
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Escala de duración: según los meses cotizados, la prestación se otorga por 2 meses (de 6 a 11 meses de aportes), 4 meses (12 a 23 meses), 8 meses (24 a 35 meses) o 12 meses (36 meses o más de aportes).
¿Cómo tramitar la Prestación por Desempleo en ANSES?
El trámite es completamente gratuito y puede iniciarse a través del canal virtual u oficinas presenciales:
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Reunir la documentación: contar con DNI (original y copia) y telegrama de despido, carta documento, contrato vencido o acta judicial certificada.
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Ingresar a Atención Virtual: acceder al portal de Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
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Cargar la solicitud: seleccionar Prestación por Desempleo y adjuntar las fotos claras de la documentación respaldatoria.
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Modalidad presencial: en caso de optar por la atención en oficina, solicitar turno previo en la web de ANSES para ser atendido en UDAI.
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Cobro: ANSES gestiona la apertura de una Cuenta de la Seguridad Social en una sucursal bancaria donde el titular retira la tarjeta de débito para percibir los fondos.
¿Cuándo cobro la Prestación por Desempleo según el DNI?
Las fechas de acreditación en cuenta bancaria para los titulares del Plan 1 se distribuyen según la terminación de documento:
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DNI terminados en 0 y 1: Jueves 22
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DNI terminados en 2 y 3: Viernes 23
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DNI terminados en 4 y 5: Lunes 26
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DNI terminados en 6 y 7: Martes 27
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DNI terminados en 8 y 9: Miércoles 28