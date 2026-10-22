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Jubilación anticipada de ANSES a los 40 años: requisitos y quiénes pueden tramitarla

El organismo previsional oficializó las condiciones y requisitos para acceder al retiro anticipado con 20 años de aportes. Conocé quiénes pueden solicitarlo, qué documentación presentar y el paso a paso del trámite.

ANSES oficializó la jubilación anticipada a los 40 años: requisitos y quiénes pueden tramitarla

ANSES oficializó la jubilación anticipada a los 40 años: requisitos y quiénes pueden tramitarla

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en consonancia con las normativas vigentes del Ministerio de Capital Humano, confirmó los criterios de evaluación para acceder a la jubilación a los 40 años de edad y 20 años de aportes bajo la Ordenanza 29.604. Este régimen previsional diferencial reconoce el desgaste físico extremo y el entrenamiento intensivo exigido a personal de actividades artísticas específicas, excluyendo de forma categórica al régimen general de los afiliados.

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¿Qué establece la Ordenanza 29604 y a qué jurisdicción pertenece?

La Ordenanza 29.604 es una norma de encuadre específico que contempla un régimen diferencial para los integrantes del Ballet estable y contratado del Teatro Colón.

Para evitar interpretaciones erróneas sobre su alcance, es indispensable considerar los siguientes puntos normativos:

  • Ámbito de aplicación: al tratarse de una ordenanza originada en la jurisdicción municipal/CABA, regula la actividad de un grupo acotado de artistas profesionales y no constituye una medida general del sistema previsional.

  • Cajas de previsión: si bien el trámite y la liquidación del haber pueden estar administrados por la ANSES mediante convenios de transferencia o cajas de origen, es fundamental discernir entre los beneficios del sistema nacional y las cajas provinciales o municipales.

  • Vigencia y certificación: la norma exige la verificación del texto oficial y la acreditación fehaciente de que las tareas prestadas encuadren exactamente en las categorías del Ballet profesional.

¿Quiénes pueden acceder al retiro a los 40 años con 20 de aportes?

El beneficio de jubilación anticipada está restringido de manera exclusiva a quienes cumplan de forma simultánea con tres requisitos básicos:

  • Edad computada: tener 40 años cumplidos (tanto hombres como mujeres).

  • Años de servicio: acreditar un mínimo de 20 años de aportes bajo la actividad artística alcanzada por la norma.

  • Pertenencia al sector: haber ejercido como personal del Ballet estable o contratado dentro del organismo cultural del Teatro Colón.

Quienes se hayan desempeñado en otros cuerpos artísticos, tareas administrativas, técnicas o de maestranza no quedan amparados por este régimen especial y deben regirse por las edades y aportes del régimen general.

¿Cómo verificar la Historia Laboral y los aportes en Mi ANSES?

Antes de dar inicio al expediente previsional, el solicitante debe revisar la validez y registro de sus servicios en la plataforma digital:

  • Consulta de registros: ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse al apartado Trabajo > Historia Laboral.

  • Detección de faltantes: comprobar que estén asentados todos los períodos trabajados en el Ballet del Teatro Colón.

  • Certificación de Servicios: en caso de figurar inconsistencias o vacíos temporales, se deberá solicitar la Certificación de Servicios ante el empleador o autoridad de aplicación para tramitar el Reconocimiento de Servicios en ANSES.

  • Presentación presencial: reunir el DNI, la documentación respaldatoria firmada y sacar un turno en UDAI para la entrega del trámite, el cual es gratuito y no requiere intermediarios ni gestores.

En pocas palabras

  • ANSES oficializó la jubilación anticipada para bailarines del Teatro Colón con 40 años y 20 de aportes.
  • Requisitos específicos: Ser mayor de 40 años y tener 20 años de servicio en la actividad artística.
  • Trámite: Se inicia en Mi ANSES, reuniendo documentación y solicitando turno presencial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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