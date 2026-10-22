Jubilación anticipada de ANSES a los 40 años: requisitos y quiénes pueden tramitarla

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Edad computada: tener 40 años cumplidos (tanto hombres como mujeres).
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Años de servicio: acreditar un mínimo de 20 años de aportes bajo la actividad artística alcanzada por la norma.
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Pertenencia al sector: haber ejercido como personal del Ballet estable o contratado dentro del organismo cultural del Teatro Colón.
Quienes se hayan desempeñado en otros cuerpos artísticos, tareas administrativas, técnicas o de maestranza no quedan amparados por este régimen especial y deben regirse por las edades y aportes del régimen general.
¿Cómo verificar la Historia Laboral y los aportes en Mi ANSES?
Antes de dar inicio al expediente previsional, el solicitante debe revisar la validez y registro de sus servicios en la plataforma digital:
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Consulta de registros: ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse al apartado Trabajo > Historia Laboral.
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Detección de faltantes: comprobar que estén asentados todos los períodos trabajados en el Ballet del Teatro Colón.
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Certificación de Servicios: en caso de figurar inconsistencias o vacíos temporales, se deberá solicitar la Certificación de Servicios ante el empleador o autoridad de aplicación para tramitar el Reconocimiento de Servicios en ANSES.
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Presentación presencial: reunir el DNI, la documentación respaldatoria firmada y sacar un turno en UDAI para la entrega del trámite, el cual es gratuito y no requiere intermediarios ni gestores.