Jubilación anticipada de ANSES a los 40 años: requisitos y quiénes pueden tramitarla

Edad computada: tener 40 años cumplidos (tanto hombres como mujeres).

Años de servicio: acreditar un mínimo de 20 años de aportes bajo la actividad artística alcanzada por la norma.

Pertenencia al sector: haber ejercido como personal del Ballet estable o contratado dentro del organismo cultural del Teatro Colón.

Quienes se hayan desempeñado en otros cuerpos artísticos, tareas administrativas, técnicas o de maestranza no quedan amparados por este régimen especial y deben regirse por las edades y aportes del régimen general.

¿Cómo verificar la Historia Laboral y los aportes en Mi ANSES?

Antes de dar inicio al expediente previsional, el solicitante debe revisar la validez y registro de sus servicios en la plataforma digital: