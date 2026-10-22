Jubilados de ANSES: fechas y monto para cobrar el aguinaldo de diciembre

Aumento de noviembre: calculado según la inflación de septiembre (1,93%).

Aumento de diciembre: determinado por el IPC de octubre que publicará el INDEC.

Liquidación final: el haber de diciembre ajustado fijará la base sobre la cual se aplicará el 50% definitivo del SAC.

Jubilados de ANSES: confirman fechas de cobro de noviembre 2026

¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados que perciben el haber mínimo?

Según la Resolución 349/2025 de la ANSES, las fechas de cobro unificado (haber + aguinaldo) para el primer tramo de ingresos se organizan según la terminación del DNI:

DNI terminado en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 15 de diciembre

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados que superan el haber mínimo?

Para los titulares incluidos en el segundo intervalo de haberes (ingresos superiores a la mínima), el depósito del sueldo más el aguinaldo se acreditará según el siguiente cronograma: