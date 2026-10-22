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Jubilados de ANSES: fechas y monto para cobrar el aguinaldo de diciembre

El organismo previsional oficializó el calendario de liquidación de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario junto con los haberes mensuales. Conocé cómo se calcula el monto neto de bolsillo y las escalas según el haber devengado.

Jubilados de ANSES: fechas y monto del aguinaldo de diciembre

Jubilados de ANSES: fechas y monto del aguinaldo de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la liquidación del Sueldo Anual Complementario (SAC) para diciembre de 2026, el cual se acreditará de forma automática junto con el haber mensual. Aquellos jubilados y pensionados cuyo haber computable supere los $500.000 recibirán una suma superior a $250.000 netos de bolsillo por el concepto exclusivo de aguinaldo.

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¿Qué jubilados cobrán más de $250.000 de aguinaldo en diciembre de 2026?

El cálculo del aguinaldo equivale exactamente al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el segundo semestre del año. Como el bono extraordinario de $70.000 no se computa para el cálculo del SAC, la escala de cobro en mano se distribuye de la siguiente manera:

  • Haber de $500.000: aguinaldo neto de $250.000.

  • Haber de $550.000: aguinaldo neto de $275.000.

  • Haber de $600.000: aguinaldo neto de $300.000.

  • Haber de $700.000: aguinaldo neto de $350.000.

  • Haber de $800.000: aguinaldo neto de $400.000.

¿Cuánto cobro de aguinaldo si percibo la jubilación mínima?

Tomando como base la jubilación mínima vigente previa a los ajustes de cierre de año ($435.748,51 sin bono), la cuota del aguinaldo parte de un piso de $217.874,26 netos.

Sin embargo, el monto final en mano será superior debido a los incrementos mensuales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC):

  • Aumento de noviembre: calculado según la inflación de septiembre (1,93%).

  • Aumento de diciembre: determinado por el IPC de octubre que publicará el INDEC.

  • Liquidación final: el haber de diciembre ajustado fijará la base sobre la cual se aplicará el 50% definitivo del SAC.

Jubilados de ANSES: confirman fechas de cobro de noviembre 2026

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¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados que perciben el haber mínimo?

Según la Resolución 349/2025 de la ANSES, las fechas de cobro unificado (haber + aguinaldo) para el primer tramo de ingresos se organizan según la terminación del DNI:

  • DNI terminado en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre

  • DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre

  • DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 15 de diciembre

  • DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados que superan el haber mínimo?

Para los titulares incluidos en el segundo intervalo de haberes (ingresos superiores a la mínima), el depósito del sueldo más el aguinaldo se acreditará según el siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre

En pocas palabras

  • ANSES oficializó: Calendario de cobro del SAC de diciembre 2026 junto a haberes.
  • Cálculo del aguinaldo: Equivale al 50% de la mayor remuneración devengada en el segundo semestre.
  • Fechas de cobro: Jubilados con haber mínimo y superior cobran según terminación de DNI en diciembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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