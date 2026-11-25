La ministra de Trabajo también resaltó el impacto de la medida en la igualdad laboral, señalando que “los dos progenitores se van a casa el mismo tiempo, se acaban las excusas. La igualdad también se construye con semanas”. Díaz recordó que “los primeros meses de un bebé no se recuperan nunca” y que ese tiempo no debe ser robado por la necesidad de volver al trabajo.

Esta ampliación representa un paso más en la equiparación progresiva de las licencias por maternidad y paternidad en España, un proceso que se ha desarrollado a lo largo de la última década. Mientras que las madres disponían de 16 semanas desde 1989, los padres contaban con apenas dos semanas en 2016. Gracias a reformas anteriores, el permiso para los padres se incrementó gradualmente hasta alcanzar las 16 semanas en 2021, igualando el período de las madres.

La nueva legislación, que se suma a un permiso parental voluntario de hasta ocho semanas sin goce de sueldo hasta que los hijos cumplan ocho años, busca evitar que tener un hijo signifique un perjuicio en la carrera profesional de las mujeres, como ocurría con “las preguntas en las entrevistas, los ascensos que no llegan…”, según palabras de Díaz.