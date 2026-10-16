El cambio de ANSES para la AUE: cómo cobrar el 20% retenido a partir de noviembre

Pago mensual del 80% neto en mano: se deposita mes a mes entre la 12° semana de gestación y la finalización del embarazo.

Liquidación del 20% acumulado retenido: el monto total acumulado por la retención mensual se abona en un único pago tras el nacimiento o finalización de la gestación, una vez verificado el cumplimiento de los controles del Programa Sumar.

¿Qué requisitos deben cumplirse para no perder el beneficio automático?

A pesar de la exención de los trámites presenciales, las personas gestantes deben asegurar las siguientes condiciones en el sistema:

Mantener los datos personales y de residencia permanentemente actualizados en la base de datos de ANSES.

Asistir a los controles médicos periódicos en centros de salud públicos o adheridos al Programa Sumar para que la información se cargue digitalmente.

Iniciar la solicitud a partir de la doceava semana de gestación.

AUE de ANSES: cuál es el calendario de pago de noviembre

El cronograma oficial de liquidación de la Asignación por Embarazo para el período que inicia en noviembre se desplegará de la siguiente manera según el último número del documento: