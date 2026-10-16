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El cambio de ANSES para la AUE: cómo cobrar el 20% retenido a partir de noviembre

A través de la Resolución 297/2026, el organismo previsional eliminó un trámite que tiene un impacto en los haberes de los beneficiarios.

Cómo cobrar el 20% de la AUE retenido a partir de noviembre (Foto: A24.com).

Cómo cobrar el 20% de la AUE retenido a partir de noviembre (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la automatización de los controles médicos obligatorios para el cobro de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), lo que permitirá a las titulares percibir el 80% mensual directo de $90.000 (sobre un monto bruto de $112.500) sin acudir a las oficinas del organismo.

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La medida, aprobada mediante la Resolución 297/2026 entrará en vigencia formalmente para las liquidaciones puestas al pago desde el 1 de noviembre de 2026.

¿Qué cambia en el trámite de la Asignación por Embarazo a partir de noviembre?

La modificación central radica en la sistematización del cruce de información entre ANSES y el Ministerio de Salud de la Nación mediante el sistema informático unificado.

  • Acreditación automática: ANSES verificará mensualmente el cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios de forma digital a través de los registros enviados por la cartera de Salud.

  • Trámite presencial únicamente por excepción: la presentación física de formularios o certificados médicos en las delegaciones de ANSES quedará reservada exclusivamente para los casos en que la información sanitaria no se refleje en el sistema o cuando la titular deba gestionar un reclamo.

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¿Cómo se cobra la liquidación mensual y el acumulado retenido de la AUE?

La normativa ratifica el esquema de liquidación estipulado por la Ley N° 24.714, dividiendo el beneficio en dos instancias diferenciadas:

  • Pago mensual del 80% neto en mano: se deposita mes a mes entre la 12° semana de gestación y la finalización del embarazo.

  • Liquidación del 20% acumulado retenido: el monto total acumulado por la retención mensual se abona en un único pago tras el nacimiento o finalización de la gestación, una vez verificado el cumplimiento de los controles del Programa Sumar.

¿Qué requisitos deben cumplirse para no perder el beneficio automático?

A pesar de la exención de los trámites presenciales, las personas gestantes deben asegurar las siguientes condiciones en el sistema:

  • Mantener los datos personales y de residencia permanentemente actualizados en la base de datos de ANSES.

  • Asistir a los controles médicos periódicos en centros de salud públicos o adheridos al Programa Sumar para que la información se cargue digitalmente.

  • Iniciar la solicitud a partir de la doceava semana de gestación.

AUE de ANSES: cuál es el calendario de pago de noviembre

El cronograma oficial de liquidación de la Asignación por Embarazo para el período que inicia en noviembre se desplegará de la siguiente manera según el último número del documento:

  • DNI terminados en 0: lunes 9 de noviembre

  • DNI terminados en 1: martes 10 de noviembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminados en 3: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminados en 4: viernes 13 de noviembre

  • DNI terminados en 5: lunes 16 de noviembre

  • DNI terminados en 6: martes 17 de noviembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 18 de noviembre

  • DNI terminados en 8: jueves 19 de noviembre

  • DNI terminados en 9: viernes 20 de noviembre

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