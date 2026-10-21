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ANSES confirmó un extra de $149.000 en noviembre: quiénes lo cobran

El Ministerio de Capital Humano y ANSES ratificaron que el monto se acreditará de forma automática junto con el incremento del 1,9% en la AUH.

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Esta asistencia económica se depositará en forma conjunta con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la cual experimentará un incremento por movilidad del 1,93% acumulado. De esta manera, el haber neto de la AUH para un grupo familiar con tres menores ascenderá a $382.951,62, una cifra que sumada al extra de la Prestación Alimentar garantizará un total consolidado de $532.376,62 netos de bolsillo acreditados directamente en la cuenta bancaria del titular.

¿Cuánto cobra en total la AUH con la Tarjeta Alimentar en noviembre?

El cobro directo de la Asignación Universal por Hijo contempla el 80% del haber mensual básico en mano ($127.650,54 por menor) más el refuerzo de la Tarjeta Alimentar, que varía según el número de hijos registrados:

  • Familias con 1 hijo o AUE: $127.650,54 de AUH neta + $72.250,00 de Alimentar = $199.900,54 netos.

  • Familias con 2 hijos: $255.301,08 de AUH neta + $113.299,00 de Alimentar = $368.600,08 netos.

  • Familias con 3 o más hijos: $382.951,62 de AUH neta + $149.425,00 de Alimentar = $532.376,62 netos en mano.

¿Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos?

La Prestación Alimentar mantiene la escala de valores asignada para cubrir la canasta básica de alimentos en los sectores vulnerables. La grilla de montos se liquida de la siguiente manera:

  • Asignación por Embarazo (AUE) y familias con 1 hijo: $72.250,00

  • Familias con 2 hijos: $113.299,00

  • Familias con 3 o más hijos: $149.425,00

¿Quiénes tienen derecho a cobrar el extra de la Tarjeta Alimentar?

El cobro de la Tarjeta Alimentar se efectúa de manera automática mediante el cruce de datos de ANSES, sin necesidad de realizar trámites presenciales ni inscripciones previas. Los grupos alcanzados son:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 14 años inclusive.

  • Titulares de la AUH por Discapacidad, sin límite de edad.

  • Gestantes que perciban la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

  • Beneficiarias de la Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de 7 hijos.

¿Cuándo se deposita el pago de la Tarjeta Alimentar en noviembre?

La acreditación del adicional alimentario se realiza en la misma fecha y cuenta bancaria asignada para el cobro mensual de la AUH o pensión, siguiendo la terminación del Documento Nacional de Identidad:

Calendario de cobro de AUH y Tarjeta Alimentar

  • DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre de 2026

En pocas palabras

  • Extra confirmado: ANSES ratificó un pago extra de $149.000 en noviembre para AUH.
  • Aumento adicional: El monto se acreditará automáticamente junto con el incremento del 1,93% en la Asignación Universal por Hijo.
  • Beneficiarios: El refuerzo de Tarjeta Alimentar alcanza a titulares de AUH, AUE y PNC, según cantidad de hijos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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