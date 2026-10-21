ANSES confirmó un extra de $149.000 en noviembre: quiénes lo cobran

Asignación por Embarazo (AUE) y familias con 1 hijo: $72.250,00

Familias con 2 hijos: $113.299,00

Familias con 3 o más hijos: $149.425,00

¿Quiénes tienen derecho a cobrar el extra de la Tarjeta Alimentar?

El cobro de la Tarjeta Alimentar se efectúa de manera automática mediante el cruce de datos de ANSES, sin necesidad de realizar trámites presenciales ni inscripciones previas. Los grupos alcanzados son:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 14 años inclusive.

Titulares de la AUH por Discapacidad , sin límite de edad.

Gestantes que perciban la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

Beneficiarias de la Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de 7 hijos.

¿Cuándo se deposita el pago de la Tarjeta Alimentar en noviembre?

La acreditación del adicional alimentario se realiza en la misma fecha y cuenta bancaria asignada para el cobro mensual de la AUH o pensión, siguiendo la terminación del Documento Nacional de Identidad:

Calendario de cobro de AUH y Tarjeta Alimentar