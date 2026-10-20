AUH de ANSES en noviembre: montos netos y cobro por DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el incremento del 1,93% para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) en noviembre de 2026.
Tras la oficialización de la pauta de movilidad del 1,93%, la Administración Nacional de la Seguridad Social liquidará los nuevos importes para la Asignación Universal por Hijo e implementará la eliminación del trámite en papel de la Libreta.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el incremento del 1,93% para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) en noviembre de 2026.
Los beneficiarios percibirán un monto bruto total de $159.605,85 por cada hijo, del cual se deposita un haber neto de $127.684,68 en mano, correspondiente al 80% del beneficio directo. En tanto, el 20% restante por valor de $31.921,17 retenido en la cuenta bancaria acumulada se liberará automáticamente tras la validación digital de la Libreta de salud y educación.
Los montos netos de bolsillo a cobrar entre la segunda y tercera semana de noviembre varían según la condición de cada menor del grupo familiar:
Asignación Universal por Hijo (AUH regular): el valor bruto pasa a $159.605,85. El titular cobra $127.684,68 en mano (80%) y se retienen $31.921,17 (20%).
Asignación por Embarazo (AUE): el haber bruto es de $159.605,85, con una liquidación en mano de $127.684,68 netos y $31.921,17 retenidos.
AUH por Hijo con Discapacidad: alcanza un haber bruto de $519.699. El cobro neto directo se fija en $415.759,20 en mano y la retención mensual es de $103.939,80.
Los ingresos directos liquidados en la cuenta sueldo varían según la cantidad de menores a cargo bajo el régimen de la AUH:
Familias con 1 hijo: reciben $127.684,68 netos en mano (monto retenido: $31.921,17).
Familias con 2 hijos: reciben $255.369,36 netos en mano (monto retenido: $63.842,34).
Familias con 3 hijos: reciben $383.054,04 netos en mano (monto retenido: $95.763,51).
El Ministerio de Capital Humano eliminó la presentación presencial de formularios impresos para los titulares con niños y adolescentes de entre 5 y 17 años:
Cruce de datos digital: el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación informan las condicionalidades de escolaridad y vacunación directamente a la base de datos de ANSES.
Fin del trámite presencial: no es necesario concurrir a las oficinas UDAI ni hacer sellar el papel en escuelas u hospitales.
Liquidación agilizada: la verificación mediante fuentes oficiales reduce errores operativos y acelera el pago del acumulado retenido del año.
La ANSES liquida los haberes mensuales respetando la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:
DNI terminado en 0: primer día hábil del cronograma.
DNI terminado en 1: segundo día hábil del cronograma.
DNI terminado en 2: tercer día hábil del cronograma.
DNI terminado en 3: cuarto día hábil del cronograma.
DNI terminado en 4: quinto día hábil del cronograma.
DNI terminado en 5: sexto día hábil del cronograma.
DNI terminado en 6: séptimo día hábil del cronograma.
DNI terminado en 7: octavo día hábil del cronograma.
DNI terminado en 8: noveno día hábil del cronograma.
DNI terminado en 9: décimo día hábil del cronograma.