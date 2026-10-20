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AUH de ANSES en noviembre: montos netos y cobro por DNI

Tras la oficialización de la pauta de movilidad del 1,93%, la Administración Nacional de la Seguridad Social liquidará los nuevos importes para la Asignación Universal por Hijo e implementará la eliminación del trámite en papel de la Libreta.

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Los beneficiarios percibirán un monto bruto total de $159.605,85 por cada hijo, del cual se deposita un haber neto de $127.684,68 en mano, correspondiente al 80% del beneficio directo. En tanto, el 20% restante por valor de $31.921,17 retenido en la cuenta bancaria acumulada se liberará automáticamente tras la validación digital de la Libreta de salud y educación.

¿Cuánto cobra por hijo la AUH de ANSES en mano durante noviembre?

Los montos netos de bolsillo a cobrar entre la segunda y tercera semana de noviembre varían según la condición de cada menor del grupo familiar:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH regular): el valor bruto pasa a $159.605,85. El titular cobra $127.684,68 en mano (80%) y se retienen $31.921,17 (20%).

  • Asignación por Embarazo (AUE): el haber bruto es de $159.605,85, con una liquidación en mano de $127.684,68 netos y $31.921,17 retenidos.

  • AUH por Hijo con Discapacidad: alcanza un haber bruto de $519.699. El cobro neto directo se fija en $415.759,20 en mano y la retención mensual es de $103.939,80.

¿Cómo acumulan los cobros netos las familias con varios hijos?

Los ingresos directos liquidados en la cuenta sueldo varían según la cantidad de menores a cargo bajo el régimen de la AUH:

  • Familias con 1 hijo: reciben $127.684,68 netos en mano (monto retenido: $31.921,17).

  • Familias con 2 hijos: reciben $255.369,36 netos en mano (monto retenido: $63.842,34).

  • Familias con 3 hijos: reciben $383.054,04 netos en mano (monto retenido: $95.763,51).

¿Cómo funciona el nuevo sistema para cobrar el 20% retenido de la Libreta AUH?

El Ministerio de Capital Humano eliminó la presentación presencial de formularios impresos para los titulares con niños y adolescentes de entre 5 y 17 años:

  • Cruce de datos digital: el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación informan las condicionalidades de escolaridad y vacunación directamente a la base de datos de ANSES.

  • Fin del trámite presencial: no es necesario concurrir a las oficinas UDAI ni hacer sellar el papel en escuelas u hospitales.

  • Liquidación agilizada: la verificación mediante fuentes oficiales reduce errores operativos y acelera el pago del acumulado retenido del año.

¿Cuál es el calendario de cobro de la AUH en noviembre de 2026?

La ANSES liquida los haberes mensuales respetando la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:

  • DNI terminado en 0: primer día hábil del cronograma.

  • DNI terminado en 1: segundo día hábil del cronograma.

  • DNI terminado en 2: tercer día hábil del cronograma.

  • DNI terminado en 3: cuarto día hábil del cronograma.

  • DNI terminado en 4: quinto día hábil del cronograma.

  • DNI terminado en 5: sexto día hábil del cronograma.

  • DNI terminado en 6: séptimo día hábil del cronograma.

  • DNI terminado en 7: octavo día hábil del cronograma.

  • DNI terminado en 8: noveno día hábil del cronograma.

  • DNI terminado en 9: décimo día hábil del cronograma.

En pocas palabras

  • ANSES actualizó montos: La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) reciben un aumento del 1,93% en noviembre.
  • Cobro neto y retenido: El monto neto en mano es de $127.684,68, mientras que el 20% restante se retiene.
  • Trámite digital de la Libreta: Se eliminó la presentación en papel, validándose por cruce de datos entre ministerios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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