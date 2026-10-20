AUH de ANSES en noviembre: montos netos y cobro por DNI

Familias con 1 hijo: reciben $127.684,68 netos en mano (monto retenido: $31.921,17).

Familias con 2 hijos: reciben $255.369,36 netos en mano (monto retenido: $63.842,34).

Familias con 3 hijos: reciben $383.054,04 netos en mano (monto retenido: $95.763,51).

¿Cómo funciona el nuevo sistema para cobrar el 20% retenido de la Libreta AUH?

El Ministerio de Capital Humano eliminó la presentación presencial de formularios impresos para los titulares con niños y adolescentes de entre 5 y 17 años:

Cruce de datos digital: el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación informan las condicionalidades de escolaridad y vacunación directamente a la base de datos de ANSES.

Fin del trámite presencial: no es necesario concurrir a las oficinas UDAI ni hacer sellar el papel en escuelas u hospitales.

Liquidación agilizada: la verificación mediante fuentes oficiales reduce errores operativos y acelera el pago del acumulado retenido del año.

¿Cuál es el calendario de cobro de la AUH en noviembre de 2026?

La ANSES liquida los haberes mensuales respetando la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular: