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Jubilados y AUH de ANSES cobran esta semana: mirá el calendario oficial de pagos de octubre

El organismo previsional avanza con la liquidación de las prestaciones sociales correspondientes al mes de octubre. El detalle de las fechas de cobro organizadas por terminación de documento para jubilados, pensionados, AUH y asignaciones familiares.

Jubilados y AUH de ANSES cobran esta semana: mirá el calendario oficial de pagos de octubre

Jubilados y AUH de ANSES cobran esta semana: mirá el calendario oficial de pagos de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa ejecutando el cronograma de pagos de octubre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de diversas prestaciones sociales. Durante la semana comprendida entre el 19 y el 23 de octubre, percibirán sus haberes los jubilados que cobran hasta un haber mínimo, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las titulares de la Asignación por Embarazo y otros grupos específicos, de acuerdo con la terminación del DNI.

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Para consultar el lugar y la fecha exacta de cobro de manera personalizada, los titulares pueden ingresar a la plataforma digital Mi ANSES utilizando su número de CUIL y su Clave de la Seguridad Social, tanto desde el sitio web oficial como a través de la aplicación para dispositivos móviles.

¿Cómo sigue el calendario de pagos para jubilados y pensionados en octubre?

El esquema de acreditación de haberes para jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo se desarrolla durante esta semana con las siguientes fechas asignadas según el documento:

  • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

  • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

  • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

  • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Por su parte, los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo comenzarán a cobrar a partir del viernes 23 de octubre, fecha en la que percibirán sus haberes los documentos terminados en 0 y 1.

¿Cuándo cobran los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo?

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo perciben sus montos netos correspondientes en las mismas fechas estipuladas según la terminación de su DNI:

  • DNI terminado en 6: 19 de octubre.

  • DNI terminado en 7: 20 de octubre.

  • DNI terminado en 8: 21 de octubre.

  • DNI terminado en 9: 22 de octubre.

¿Cuáles son las fechas de cobro para Asignación por Embarazo y otras prestaciones?

El cronograma del organismo previsional incluye de forma simultánea los pagos de las diferentes líneas de asistencia y asignaciones vigentes:

  • Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminado en 5 (19 de octubre), en 6 (20 de octubre), en 7 (21 de octubre), en 8 (22 de octubre) y en 9 (23 de octubre).

  • Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 6 y 7 (19 de octubre); DNI terminados en 8 y 9 (20 de octubre). La Asignación por Maternidad se abona el primer día del calendario sin depender del DNI.

  • Prestación por Desempleo (Plan 1): DNI terminados en 0 y 1 (22 de octubre); DNI terminados en 2 y 3 (23 de octubre).

  • Becas Progresar: DNI terminados en 8 y 9 (19 de octubre).

¿Cómo consultar el recibo de haberes y las fechas oficiales en Mi ANSES?

La verificación de los comprobantes de cobro y de las liquidaciones detalladas se gestiona de manera virtual mediante el portal oficial del organismo. Los pasos recomendados son los siguientes:

  • Ingresar al sitio web oficial de la ANSES o descargar la aplicación móvil Mi ANSES.

  • Acceder con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar la sección correspondiente para consultar los recibos de haberes y la fecha asignada de cobro.

En pocas palabras

  • ANSES: Continúa con el cronograma de pagos de octubre para jubilados, pensionados y AUH según terminación de DNI.
  • Cobros de Octubre: Se detallan las fechas de pago para jubilados, AUH, Asignación por Embarazo y otras prestaciones hasta el 23 de octubre.
  • Consulta Mi ANSES: Los beneficiarios pueden verificar sus fechas y recibos de cobro a través de la plataforma web o la aplicación móvil.
Resumen generado por Thinkindot AI
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