Jubilados y AUH de ANSES cobran esta semana: mirá el calendario oficial de pagos de octubre

¿Cuándo cobran los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo?

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo perciben sus montos netos correspondientes en las mismas fechas estipuladas según la terminación de su DNI:

DNI terminado en 6: 19 de octubre.

DNI terminado en 7: 20 de octubre.

DNI terminado en 8: 21 de octubre.

DNI terminado en 9: 22 de octubre.

¿Cuáles son las fechas de cobro para Asignación por Embarazo y otras prestaciones?

El cronograma del organismo previsional incluye de forma simultánea los pagos de las diferentes líneas de asistencia y asignaciones vigentes:

Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminado en 5 (19 de octubre), en 6 (20 de octubre), en 7 (21 de octubre), en 8 (22 de octubre) y en 9 (23 de octubre).

Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 6 y 7 (19 de octubre); DNI terminados en 8 y 9 (20 de octubre). La Asignación por Maternidad se abona el primer día del calendario sin depender del DNI.

Prestación por Desempleo (Plan 1): DNI terminados en 0 y 1 (22 de octubre); DNI terminados en 2 y 3 (23 de octubre).

Becas Progresar: DNI terminados en 8 y 9 (19 de octubre).

¿Cómo consultar el recibo de haberes y las fechas oficiales en Mi ANSES?

La verificación de los comprobantes de cobro y de las liquidaciones detalladas se gestiona de manera virtual mediante el portal oficial del organismo. Los pasos recomendados son los siguientes: