Milei y ANSES: Se confirmó la noticia que todos los jubilados estaban esperando

La actualización se enmarca en el sistema establecido por el Decreto 274/2024, que modificó la fórmula de movilidad previsional y vinculó los ajustes de los haberes con la evolución del índice de precios.

De esta manera, los jubilados y pensionados de ANSES recibirán en noviembre un incremento calculado a partir del dato inflacionario de septiembre. El mecanismo busca que las prestaciones acompañen la evolución de los precios con un rezago de dos meses.

El porcentaje de movilidad se desprende de la medición oficial y no depende de una negociación individual para cada prestación. Sin embargo, es importante distinguir entre el aumento porcentual y los importes definitivos que se acreditarán en las cuentas de los beneficiarios.

Además, el bono extraordinario tiene un funcionamiento diferente: su continuidad requiere una decisión específica del Gobierno nacional. Por eso, los montos que incluyen el refuerzo de $70.000 deben considerarse sujetos a confirmación oficial.

Esta diferencia será determinante para los adultos mayores que dependen de los ingresos previsionales para afrontar gastos cotidianos como alimentos, medicamentos, servicios públicos y alquileres.

Jubilación mínima de ANSES: cuánto se cobrará con el aumento

Con la aplicación del porcentaje de movilidad informado y tomando como referencia los importes proyectados, la jubilación mínima pasaría a $444.084,22 en noviembre de 2026.

Para quienes reciben el haber mínimo, la eventual continuidad del bono representaría un ingreso adicional que elevaría el total mensual. Según los valores consignados en la proyección, la jubilación mínima con refuerzo alcanzaría los $515.437,32.

No obstante, hay una cuestión que los beneficiarios deben tener presente: el monto definitivo del bono todavía depende de una determinación gubernamental. Por lo tanto, no corresponde dar por garantizada su acreditación para noviembre.

La distinción es importante porque el aumento por movilidad y el refuerzo extraordinario no son equivalentes. Mientras que la actualización de los haberes se calcula mediante el mecanismo establecido por la normativa, el bono puede variar según las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo.

Para conocer cuánto cobrarán efectivamente, los jubilados deberán revisar la información oficial que publique ANSES cuando se confirmen los importes correspondientes al próximo mes.

ANSES: los nuevos montos de jubilaciones y pensiones para noviembre

La actualización prevista también alcanza a otras prestaciones del sistema previsional. Entre ellas se encuentran la PUAM, las pensiones no contributivas y la Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos.

De acuerdo con los importes proyectados, los valores de noviembre serían los siguientes:

Jubilación mínima: $444.084,22.

Jubilación mínima con bono de $70.000: $515.437,32.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.267,37.

PUAM con bono: $428.126,02.

Pensiones no contributivas: $310.860,60.

Pensiones no contributivas con bono: $383.719,25.

Pensión Madre de Siete Hijos: $444.084,22.

Pensión Madre de Siete Hijos con bono: $516.942,87.

Estos importes corresponden a la proyección proporcionada para noviembre y requieren una aclaración: los valores que incluyen el refuerzo extraordinario no deben interpretarse como definitivos hasta que el Gobierno confirme su continuidad y se publiquen las cifras oficiales.

Las pensiones no contributivas están destinadas a determinados grupos que reúnen las condiciones previstas por la normativa, mientras que la PUAM constituye una alternativa de cobertura previsional para personas mayores que cumplen con los requisitos establecidos.

En el caso de la Pensión Madre de Siete Hijos, la prestación equivale al haber mínimo jubilatorio. Por ese motivo, la actualización de la mínima también repercute sobre el monto de esta pensión.

AUH de ANSES: cuánto cobrarán las familias en noviembre

La movilidad también tiene incidencia en las asignaciones familiares y en las prestaciones que reciben hogares con hijos. Entre los programas más importantes se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH), que está destinada a familias que cumplen con las condiciones de acceso establecidas por ANSES.

Según los valores incluidos en la proyección, la AUH ascendería a $159.578,45 por hijo en noviembre. En tanto, la asignación correspondiente a hijos con discapacidad alcanzaría los $519.601,71.

Estas prestaciones representan una fuente de ingresos relevante para numerosos hogares, especialmente en un contexto en el que los precios de los alimentos, los servicios y otros gastos esenciales continúan condicionando los presupuestos familiares.

Es importante tener en cuenta que el importe bruto de una asignación no siempre coincide con la suma que se deposita directamente. En el caso de la AUH, ANSES aplica las condiciones de liquidación previstas para el programa, entre ellas la retención de una parte del beneficio hasta la presentación de la Libreta, cuando corresponde.

Por eso, los titulares deben diferenciar el valor total de la prestación de la acreditación efectiva que recibirán en sus cuentas.

Para verificar la liquidación individual, pueden ingresar a los canales digitales oficiales de ANSES y consultar la información disponible en Mi ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Inflación de septiembre: qué informó el Indec y cómo impacta en ANSES

El índice de precios de septiembre fue del 1,9%, dos décimas por encima del 1,7% registrado en agosto. La cifra también coincidió con la mediana de las estimaciones que los analistas privados habían presentado en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Con el resultado de septiembre, la inflación acumulada durante los primeros nueve meses de 2026 llegó al 23,6%, mientras que el aumento interanual alcanzó el 33,4%.

El comportamiento de los precios, sin embargo, no fue uniforme entre los distintos rubros que componen la canasta utilizada para calcular el IPC.

La división de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas mensuales, con un incremento del 3,1%. En segundo lugar quedó Educación, con una variación del 3%.

En cambio, Restaurantes y hoteles presentó el menor aumento entre las divisiones relevadas, con un 1,1%. Prendas de vestir y calzado registró una suba del 1,4%.

Por su parte, el IPC núcleo, que excluye los precios estacionales y los regulados, avanzó un 1,7%. Dentro de esta medición tuvieron incidencia los consumos vinculados con las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos.

La evolución de estos componentes resulta relevante para los jubilados y pensionados, ya que los gastos de vivienda, medicamentos y alimentación suelen ocupar una parte importante de sus ingresos mensuales.

ANSES: cómo impactó la inflación en las distintas regiones del país

El relevamiento del Indec también reflejó diferencias entre las regiones argentinas. Aunque el promedio nacional se ubicó en el 1,9%, algunas zonas registraron aumentos superiores y otras mostraron una variación más moderada.

El Gran Buenos Aires y la región Pampeana tuvieron una inflación del 2%, por encima del promedio nacional. En tanto, Cuyo y el Noroeste registraron incrementos del 1,9%.

El Noreste presentó una suba del 1,7%, mientras que la Patagonia mostró la variación más baja, con un 1,4%.

Estas diferencias reflejan que la evolución de los precios puede variar según la composición del consumo y el comportamiento de los bienes y servicios en cada región.

Antes de la publicación del dato nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había informado una inflación del 1,8% para septiembre, una décima por encima del registro de agosto. Esa medición utiliza una canasta y ponderaciones diferentes de las empleadas por el Indec a nivel nacional, por lo que sus resultados no son directamente equivalentes.

Bono de $70.000 para jubilados: qué falta confirmar para noviembre

Uno de los puntos que concentra la atención de los beneficiarios es la continuidad del bono extraordinario de $70.000.

Durante los últimos meses, el refuerzo se utilizó para complementar los ingresos de determinados jubilados y pensionados. Sin embargo, su aplicación no está sujeta al mismo mecanismo automático que determina la movilidad mensual.

Esto significa que el aumento por inflación y el bono deben analizarse por separado. La actualización de los haberes se calcula según el índice correspondiente, mientras que la continuidad del refuerzo depende de una decisión del Gobierno.

Si se mantuviera un bono por el mismo importe que el vigente en octubre, los beneficiarios que reúnen las condiciones podrían recibir un complemento en noviembre. Pero, hasta que exista una confirmación oficial, no es conveniente tomar ese escenario como definitivo.

La decisión tendrá consecuencias directas sobre los ingresos mensuales de quienes cobran las prestaciones más bajas, especialmente en un contexto en el que deben afrontar gastos básicos y medicamentos.

Inflación y jubilaciones: qué esperan los analistas para los próximos meses

Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado también permiten observar cómo esperan los analistas que evolucione la inflación hacia el cierre de 2026 y el comienzo de 2027.

La mediana de las estimaciones ubicó la inflación en el 1,7% para octubre y en el 1,6% para noviembre. Para diciembre, la proyección fue del 1,8%, mientras que para enero y febrero de 2027 se calculó una variación mensual del 1,6% en cada caso.

En cuanto al resultado anual, los participantes del relevamiento proyectaron una inflación de entre el 30% y el 30,3% para 2026.

Se trata de estimaciones del mercado y no de resultados confirmados. Los registros efectivos dependerán de la evolución de los precios durante los próximos meses.

Para los titulares de prestaciones de ANSES, estos indicadores serán relevantes porque la inflación mensual continuará funcionando como referencia para los futuros ajustes de haberes.

En noviembre, la atención estará puesta en dos cuestiones centrales: la aplicación del incremento correspondiente al IPC de septiembre y la definición oficial sobre el bono extraordinario. Hasta que se conozcan las disposiciones definitivas, los montos proyectados permiten anticipar el escenario, pero no reemplazan la información oficial de liquidación.