Andrea Taboada reveló cómo quedó su relación con Flor de la V tras el tenso episodio: "Estoy..."

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega volvió a generar tensión en la televisión, esta vez durante un intercambio entre Andrea Taboada y Flor de la V.
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Andrea Taboada habló en exclusiva con PrimiciasYa sobre el tenso momento que vivió al aire con Florencia de la V mientras hablaban de la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi.
La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega volvió a generar tensión en la televisión, esta vez durante un intercambio entre Andrea Taboada y Flor de la V.
La panelista buscaba aportar detalles sobre el entorno de la expareja y contó que había conversado con Ana Paula Dutil, expareja del músico, y con personas vinculadas a la editorial que publicó el libro de Prandi. Sin embargo, reconoció que no había obtenido información concreta sobre los motivos de la ruptura.
Ante esa explicación, la conductora de Los Profesionales con Flor (El Nueve) la interrumpió y cuestionó la relevancia de los datos que estaba compartiendo. "Igual si no te dijeron nada no me digas más, porque no sirve", lanzó Florencia. Taboada intentó aclarar que su intención era señalar una actitud de la modelo, en lugar de revelar información puntual sobre la separación.
La periodista buscó profundizar su argumento con otro ejemplo y mencionó a una persona que había trabajado en prensa con Prandi, quien, según relató, se habría enterado de su casamiento a través de ella. Florencia volvió a intervenir y explicó que no necesariamente comparte aspectos de su vida privada con quienes trabajan en su prensa o administran sus redes sociales.
El intercambio llegó a su fin cuando la conductora decidió darle paso a otra integrante del panel. "No, porque tiene que ir Naiara", le indicó en referencia a Naiara Vecchio. Taboada comprendió que no podría continuar con su explicación y cerró su intervención, en una escena que dejó expuestas las diferencias entre ambas al aire.
Luego del incómodo momento que protagonizó con Florencia de la V en pleno programa, Andrea Taboada salió a aclarar cómo es su vínculo con la conductora de Los Profesionales con Flor (El Nueve) y buscó ponerle paños fríos a la situación.
Tras la repercusión que tuvo la escena, Taboada fue contundente al referirse a su compañera y descartó cualquier conflicto personal. "No tengo ningún problema con Flor todo lo contrario", expresó en diálogo con PrimiciasYa, dejando en claro que lo ocurrido al aire no afectó la relación entre ambas.
Además, la periodista reconoció el rol de la conductora dentro del ciclo y respaldó su manera de organizar el programa. "Es TV y ella la conductora. Maneja los tiempos", sostuvo, al relativizar el episodio y señalar que se trató de una dinámica propia del trabajo televisivo.
"Pero estoy muy feliz de estar en el programa y canal 9", concluyó, con un mensaje que buscó despejar las dudas sobre su continuidad y su relación con Florencia de la V.