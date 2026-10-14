Andrea Taboada reveló cómo quedó su relación con Flor de la V tras el tenso episodio: "Estoy..."

El intercambio llegó a su fin cuando la conductora decidió darle paso a otra integrante del panel. "No, porque tiene que ir Naiara", le indicó en referencia a Naiara Vecchio. Taboada comprendió que no podría continuar con su explicación y cerró su intervención, en una escena que dejó expuestas las diferencias entre ambas al aire.

Qué dijo Andrea Taboada

Luego del incómodo momento que protagonizó con Florencia de la V en pleno programa, Andrea Taboada salió a aclarar cómo es su vínculo con la conductora de Los Profesionales con Flor (El Nueve) y buscó ponerle paños fríos a la situación.

Tras la repercusión que tuvo la escena, Taboada fue contundente al referirse a su compañera y descartó cualquier conflicto personal. "No tengo ningún problema con Flor todo lo contrario", expresó en diálogo con PrimiciasYa, dejando en claro que lo ocurrido al aire no afectó la relación entre ambas.

Además, la periodista reconoció el rol de la conductora dentro del ciclo y respaldó su manera de organizar el programa. "Es TV y ella la conductora. Maneja los tiempos", sostuvo, al relativizar el episodio y señalar que se trató de una dinámica propia del trabajo televisivo.

"Pero estoy muy feliz de estar en el programa y canal 9", concluyó, con un mensaje que buscó despejar las dudas sobre su continuidad y su relación con Florencia de la V.