Andy Kusnetzoff rompió el silencio y habló sobre la denuncia contra Hernán Casciari: "Nadie puede asegurar..."

En ese contexto, Kusnetzoff reveló que había intentado advertirle sobre los riesgos de prometer resultados económicos en la industria audiovisual. “Yo lo conozco a él y a veces se ceba. Nadie puede asegurar nada de ganancia, sobre todo en este medio que lo conocemos. Eso es lo que traté en su momento de decirle”, señaló.

Pese al vínculo profesional que los unió durante una década, el conductor remarcó la importancia de escuchar a quienes reclaman respuestas. “Las cosas están y hay que escuchar a la gente que quiere saber qué pasa y veremos qué ocurre”, afirmó.

Consultado sobre si había hablado con el escritor después de que las denuncias tomaran estado público, confirmó que tuvieron un breve intercambio, aunque evitó profundizar sobre las acusaciones.

“Hablé muy poquito para ver cómo estaba, pero no le pregunté ni nada de eso. En este momento me parece que no es de tener una charla. Cuando las cosas llegan a la Justicia, me parece que no importa mi percepción personal, sino que es ahí donde se tienen que aclarar”, explicó.

Por último, Andy Kusnetzoff desmintió que Casciari hubiera sido desvinculado de Perros de la calle por decisión de la producción. “No lo desvinculamos de Perros, él dejó de venir”, aclaró. Sin embargo, al ser consultado sobre los motivos de su alejamiento, reconoció que no tenía precisiones: “No lo sé porque la verdad que no pude hablar”.

De qué se lo acusa a Hernán Casciari en la denuncia en su contra que salió a la luz recientemente

El escritor y productor Hernán Casciari quedó envuelto en una denuncia penal por presunta estafa y administración fraudulenta, presentada por un grupo de 18 inversores que aportaron dinero a distintos proyectos audiovisuales de su productora, Orsai Audiovisuales.

Los denunciantes, que se agrupan bajo el nombre “Productores Organizados”, sostienen que Casciari les prometió rentabilidades que nunca se concretaron. Según la presentación, varios de ellos aportaron sumas que iban desde 50 hasta 3.000 dólares con la expectativa de duplicar o triplicar su inversión, pero terminaron recibiendo retornos ínfimos o directamente no recuperaron el capital.

Entre los proyectos cuestionados figuran películas y series como La uruguaya, Canelones, La muerte de un comediante, Sola en el paraíso, Emi on off y el documental D.A.M., dedicado a Diego Maradona. Los inversores también reclaman una auditoría contable integral de Orsai y mayores detalles sobre el destino de los fondos, ya que afirman que hubo movimientos de dinero entre producciones sin su autorización.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34, con intervención de la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras conocerse la presentación, Casciari salió a defenderse y negó la existencia de un fraude o de un esquema tipo Ponzi. En su descargo, reconoció errores de gestión y comunicación, pero sostuvo que actuó siempre de buena fe y que algunas producciones simplemente no alcanzaron el rendimiento comercial esperado.

Por ahora, se trata de una imputación en etapa de investigación. La justicia deberá determinar si existió un delito en el modelo de financiamiento colectivo impulsado por Orsai.