La famosa que plantó a Andy Kusnetzoff y no fue a PH, Podemos Hablar: quién es y qué pasó

Lo cierto es que desde hace varios días Nati Jota viene compartiendo con sus seguidores detalles sobre el cuadro que atraviesa. Incluso, la influencer tuvo que ausentarse de su programa en Olga, Sería Increíble, debido a que no se encontraba en condiciones de cumplir con sus compromisos habituales.

Luego de que trascendiera su ausencia en PH, Podemos Hablar, Nati Jota utilizó sus redes sociales para contar cómo fueron sus últimos días y explicar, desde su propia experiencia, el mal momento que atravesó.

"Mi única actividad las últimas 72 hs: Viste cuando te sentís tan mal que ni series podés mirar porque sentís que todo el tiempo te estás por dormir, pero no podés por lo mal que estás y tu cuerpo resulta un pésimo lugar para estar", escribió en sus Instagram Stories.

Además, relató que durante esas horas permaneció prácticamente sin actividades y que aprovechó para mirar televisión. En ese contexto, contó que siguió la cobertura relacionada con la muerte de Chiche Gelblung y hasta hizo referencia, con humor, a la recordada "autopsia del extraterrestre" que había realizado el periodista. Según expresó, el episodio incluso se le apareció "en los sueños con fiebre".

En otro tramo de su publicación, Nati Jota también contó algunas de las situaciones que atravesó durante esos días de reposo. "Tomé helado. Primero como excusa y después de golosa. Transpiré mi cama como nunca. Entendí lo aburrida que es la vida de Oli (su perrita)", relató.

Finalmente, la influencer anticipó que este viernes retomaría sus compromisos laborales. De esta manera, quedó expuesto el motivo por el que no pudo participar de la grabación de PH, Podemos Hablar, aunque ahora resta saber si Andy Kusnetzoff y la producción del ciclo volverán a convocarla para una próxima emisión.

Por qué Ángel de Brito fulminó a Andy Kusnetzoff y le cerró las puertas de LAM

Recientemente Ángel de Brito no dejó pasar la irónica propuesta de Andy Kusnetzoff, quien días atrás se postuló en tono de broma para convertirse en notero de LAM. El conductor de América TV recogió el guante y fue contundente al responderle, además de recordar cómo era el periodista cuando trabajaba como cronista de CQC.

Durante una nota con Infama, De Brito se refirió con ironía al conductor de PH, Podemos Hablar y comenzó disparando: "El chimentero de los sábados, otro que reniega de los chimentos. No sabía que se propuso para cronista de LAM, el que sí se propuso fue Roberto Pettinato. Lo llamamos para una reunión y después desapareció".

Luego, el periodista apuntó contra aquellos que cuestionan el mundo del espectáculo pero terminan abordando contenidos similares. “Yo me río de Andy porque todos reniegan del chimento y después terminan todos haciendo lo mismo. ¿Por qué hacen otro contenido? Déjennos a mí, a Lussich, Flor de la V hacer chimentos y listo”, sostuvo.

En ese momento, Noelia Santone quiso saber si Kusnetzoff no hacía una especie de “chimento cool” al llevar figuras a su programa. Sin vueltas, Ángel de Brito respondió: "No sé qué es el chimento cool. Lo hacen hasta ahí. Buscan el morbo pero no se hacen cargo de lo que buscan”.

Sin embargo, el conductor de LAM también reconoció que nota un cambio en la personalidad de Andy en los últimos años. “Él está mucho mejor que otros años, está más simpático, no es tan desagradable con los cronistas, da una nota cada tanto. Le hizo bien ser papá me parece. Dejó de ser tan sore.. ahora está un poco más agradable”, analizó.

Pero De Brito enseguida recordó su propia experiencia compartiendo la calle con el conductor de Telefe durante la época de CQC. “Viste que es medio antipático con los cronistas y la gente que lo va a encarar. Siempre fue así, desde que era notero de CQC, yo compartí la calle con él. No le daba pelota a nadie y le pedías una nota y te sacaba cagando. Ahora tiene la necesidad de llevar invitados”, afirmó.

Y agregó: "Le decías hola Andy ¿me das una nota? Se daba media vuelta y se iba. A mí me lo hizo, era así. Andy es un buen chimentero".

Ante la consulta sobre si entonces tendría alguna posibilidad de convertirse en cronista de LAM, Ángel de Brito fue tajante y terminó con cualquier especulación: "No".

De regreso en el piso de Infama, Santiago Sposato también cuestionó duramente al conductor de PH y recordó su pasado como notero. “Desagradable como él pocos. Él fue cronista, agarraba a la gente de asalto también. Entonces después... ¿Desde qué lugar vos te enojas si te hacen lo mismo que vos hacías? No te pongas a criticar”, sentenció.