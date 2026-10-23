¡Bomba! Confirmaron la infidelidad de Emanuel Ortega a Julieta Prandi: quién sería la amante

La declaración no pasó inadvertida, especialmente porque involucraría directamente a Josefina Lynch en una presunta infidelidad de Emanuel Ortega. Sin embargo, se trata de una versión que trascendió a partir del testimonio que Riva Roy atribuyó a Marx, y no de un hecho confirmado públicamente por los protagonistas.

Frente a la repercusión de semejante afirmación, el periodista también contó que quiso saber si su interlocutora tenía certezas sobre lo que estaba diciendo. “Yo le pregunté a Marx si le constaba y me dijo que sí”, aseguró, al detallar cómo continuó el intercambio que mantuvieron.

La información provocó una inmediata reacción de Pepe Ochoa, quien no ocultó su sorpresa ante la revelación de su compañero.“Me dejaste helado con la data. Una de las amantes señaladas confirma el vínculo con la otra amante”, lanzó el conductor, al resumir el alcance de la versión que acababa de escuchar en pleno programa.

Lejos de dar marcha atrás, Riva Roy volvió a insistir en lo que le habría dicho Marx y reafirmó el señalamiento contra Lynch. “Sí, Marx me dijo eso, que la señorita Lynch es la amante”, concluyó.

Cuál es el importante acuerdo que Emanuel Ortega no pudo cumplir con Julieta Prandi

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue generando repercusiones y, este jueves, la modelo rompió el silencio sobre el final de su matrimonio. A su llegada al aeropuerto de Ezeiza, tras regresar de Brasil, habló con las cámaras de LAM (América TV) y reveló cuál era el acuerdo fundamental que tenían como pareja y que consideraba indispensable para sostener la relación.

"Teníamos un acuerdo: la honestidad y no mentir nunca ni ocultar", confesó la conductora, al explicar la importancia que tenía la sinceridad en su vínculo con el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar.

Conmovida por el momento personal que atraviesa, Julieta Prandi reconoció que, después de las experiencias dolorosas que había vivido, necesitaba total transparencia en una relación. "Después de todo lo que viví quería total sinceridad", expresó. Sin embargo, admitió que el desenlace la tomó por sorpresa: "No me lo esperaba, aseguró, antes de remarcar: Me casé enamorada".

La modelo también contó que el viaje a Brasil formaba parte de los planes que había proyectado junto al músico. "El viaje era parte de nuestro plan con Emanuel. Mis vacaciones eran mi luna de miel", reveló.

Aunque evitó responsabilizar a su expareja por lo sucedido, fue contundente al describir las diferencias que los llevaron a separarse. "No quiero echar culpas", sostuvo. Y agregó: "Lo amé mucho a Emanuel, lo respeté".

Finalmente, Prandi dejó en claro que la decisión no tiene vuelta atrás y sentenció sobre el final de su matrimonio que "es irreversible".