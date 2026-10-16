Bombazo: una panelista de LAM confesó que fue novia de Matías Martin y sorprendió con un detalle íntimo

Pero la anécdota no terminó ahí. Carla también dio detalles sobre cómo era el vínculo que mantenían en aquella época y resumió la relación con una frase contundente: “Mi relación era hot”. Al escuchar esto, Ángel picanteó un poco y redobló la apuesta: "¿Ah si? Manguel dijo que no, todo lo contrario. "A lo mejor a ella no le fue tan bien", le dijo.

Cómo fue el cruce entre Matías Martin y Romina Manguel

Según contó Santiago Riva Roy en El Ejército de LAM (Bondi Live), Matías Martin increpó a Romina Manguel después de aquella entrevista a Victoria De Masi y la insultó. "Le reclamó todo esto y le dijo: 'Sos una hija de mil...'", relató el periodista. Ante esa situación, Romina intentó tranquilizarlo, ya que se encontraba junto a su madre en un acto escolar.

Tras conocerse esta información, desde el ciclo fueron a buscar a los dos protagonistas para conocer su versión de los hechos. Matías, por su parte, se mostró escueto en sus respuestas e intentó esquivar las preguntas sobre el tema.

"Bien, contento. En un buen momento", respondió inicialmente cuando le consultaron cómo estaba. Sin embargo, al mencionarle el supuesto episodio que habría protagonizado con Romina en un supuesto acto escolar, se mostró desconcertado.

" ¿Con quién?", preguntó el conductor. " Con Romina", le aclaró la cronista. " ¿Con qué Romina?", retrucó él, hasta que finalmente le precisaron que se trataba de Manguel.

"Ella está enamorada, con otra persona", comentó entonces la cronista. "No puedo creer lo que me preguntás. No sé de qué me hablás. ¿Por qué me contás? No tengo idea de qué hace, ni dónde está ni nada", respondió Martin, sin dar mayores precisiones sobre el tema.

Por otro lado, las declaraciones de Manguel fueron muy diferentes. La periodista confirmó que el episodio que había relatado Santiago Riva Roy efectivamente ocurrió y, aunque intentó dar por terminado el tema, dejó en claro su malestar por lo sucedido, especialmente por el contexto en el que se produjo.

"No fue novio. Basta de este tema. No fue nada. Errores que uno comete en la vida", expresó inicialmente, en referencia al vínculo con Matías.

Luego, al ser consultada por el episodio del acto escolar, fue contundente: "La verdad es que quiero hacer algo que él no hizo, que fue preservar a los chicos. Todo lo que dijo fue cierto. Estaba con mi mamá al lado".

Además, remarcó que hay aspectos de aquella situación que prefiere dejar atrás y cuestionó que no se haya tenido en cuenta la presencia de los menores y de sus familiares. " Hay papás que lo grabaron, que no mienta. Basta, que no desmienta nada porque no tiene sentido", sostuvo.

Por último, dejó una reflexión sobre los límites que deberían respetarse cuando hay chicos involucrados: "Está bueno para los que somos papás y mamás, que sabemos que hay un límite, que es donde están los chicos. Es de los chicos".