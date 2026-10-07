Romina Manguel apuntó contra Matías Martin tras la denuncia de Chloé Bello: "Prefiero tenerlo..."

“No vi, no me enteré, no supe. Lamento si lo pasó horrible”, se solidarizó con la ex de Gustavo Cerati en diálogo con SQP (América TV).

Cuando Rodrigo Bar, cronista del programa de Yanina Latorre le consultó sobre él, ella hizo algunas aclaraciones: “No hablo de él, no me interesa, tiene una energía que no me gusta y prefiero tenerlo lejos. Creo que es humor cuando uno se divierte; cuando el otro la pasa mal, deja de ser chiste. Lo debería saber cualquiera que trabaja en un medio”.

Qué dijo Chloé Bello

Luego del revuelo que generó su publicación contra Matías Martin, Chloé Bello habló este miércoles en LAM (América TV) y explicó por qué decidió hacer público su malestar. La modelo aseguró que no esperaba semejante repercusión y aclaró que nunca buscó generar un escándalo mediático.

"La verdad que no me esperba tanta repercusión, honestamente no fue tampoco con esa intención, no estaba buscando nada, todo lo que es el circo del medio y demás, fue un descargo mío necesario, personal, obviamente, en un momento opté por decir: 'Mejor me callo la boca porque después pueden pasar estas cosas y no quiero dañar a nadie', pero honestamente lo tenía clavado como una espina", comenzó diciendo.

Sobre el episodio que motivó su publicación, Bello sostuvo que las imágenes y los dichos de la entrevista en Todo pasa dejaban en claro su incomodidad.

"Yo creo que es bastante obvio la incomodidad, tiene un porqué también. Creo que las imágenes y lo verbal dice todo, no tengo mucho más para decir, yo solamente quise descargar realmente la angustia que me provocó esta situación", explicó.

El cronista Fede Flowers le planteó que algunas cuestiones personales habían sido abordadas desde el humor. Ante esto, la modelo cuestionó el tono que tomó el episodio y apuntó contra algunos comentarios que recibió.

"Me parece que hubo un descargo con mucha cizaña innecesaria que desde el minuto 3 pasamos de hablar de galletitas y vinos a tildarme de una persona violenta o manipuladora o no sé qué palabra dijeron", respondió.

Bello también aclaró que su reclamo no tenía una intención política y aseguró que atravesó situaciones similares en otras oportunidades.

"Me pareció realmente todo de muy mal gusto, honestamente. Yo no soy ni pañuelito verde ni machista ni nada, no va por un lado político, pero sí entiendo que esto pasa muchísimo, en muchísimos rubros y lo lamento muchísimo realmente, porque a mí ya me ha pasado muchísimas veces pero hoy viste con 39 años la verdad no tengo ganas que me vuelva a pasar", remarcó.

En ese sentido, defendió su decisión de expresarse públicamente y aseguró que simplemente buscó descargar lo que sentía.

"Me quise descargar, creo que me lo merezco y cada uno tiene su palabra como y su lugar y su espacio físico para poder hacerlo y opté por hacer eso", sostuvo.

Por último, Bello contó que también sintió decepción por la actitud de personas a las que respetaba y seguía profesionalmente. "Me pareció triste honestamente porque es gente que yo respetaba muchísimo. A mí me gusta mucho lo que es la conducción y el periodismo. El programa yo lo veía y escuchaba y realmente me causó mucha sorpresa", expresó la ex de Gustavo Cerati.

Además, apuntó contra Emilse Pizarro por un comentario que, según relató, habría escuchado fuera de cámara y que consideró innecesario.

"La verdad, de muy mal gusto me pareció. Yo te digo de vuelta otra periodista que respetaba muchísimo y la he escuchado decir en off decir: 'Qué orgulloso estaría el papi' o sea, cosas que realmente totalmente están fuera de lugar, sin necesidad, no entiendo el porqué. No sé si la gracia era rebajarme, humillarme, no es el estilo de ellos tampoco, por eso me llama tanto la atención", cuestionó.