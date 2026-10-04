Cachete Sierra enfrentó los rumores de romance con una amiga de Fio Giménez, su ex: "Un lío por..."

En cuanto a su vínculo con Mar Cosca, Cachete Sierra precisó que se llevan bien y desmintió una relación sentimental: "Con Mar la mejor, nosotros ya hablamos, estuvo en mi cumpleaños también, nos llevamos bárbaro. Ahora sacó un video con el padre de Franzo que fue bárbaro así que me pone muy contento, le está yendo muy bien”.

Ahí el cronista comparó esos rumores con lo que sucedió recientemente con Tuli Acosta, Luck Ra, La Joaqui y Tiago PZK, a lo que el actor se sinceró sobre las situaciones que se instalan y son difíciles de contrarrestar.

“Son los medios. Lo único que espero es que no esté con un amigo mío, como en el otro caso (se ríe). No me gustaría, obvio (que su ex salga con un amigo suyo). Después bancar hay que bancar la cuestión porque nos hemos separado, pero bueno...”, concluyó Cachete.

El llanto de Fiorella Giménez al hablar de su separación de Cachete Sierra

Fiorella Giménez habló por primera vez de la ruptura con Cachete Sierra en una entrevista con Luli Fernández para Infobae y confesó entre lágrimas que la separación se dio estando enamorada de él.

"Estuve cinco años con una persona que me daba orgullo decir que estuve cinco años y esta vez es la primera vez que me separo diciéndole ‘te amo, evidentemente no te voy a dejar de amar’ pero no es lo que elijo y lo que busco para mi vida este tipo de vínculo porque no me pudo dar lo que necesito y no te puedo dar lo que necesitas y seguir pidiéndote algo que no tenés para dar va a ser que las cosas realmente terminen mal", sostuvo la bailarina.

"‘Desde el amor elijo por mí dejar de elegirte’", admitió con mucho dolor la artista sobre ese momento en que los dos hablaron y optaron por dar un punto final a la relación. Y observó sobre el momento en que se tomó esa decisión: "Cuando se estiran mucho los vínculos ahí es cuando todo termina todo mal".

"Nos hemos ayudado un montón y es un reflejo mío el haberme cruzado con una persona tan linda, no se encuentra un abrazo tan sincero en cualquier persona", dejó en claro Fio Giménez sobre los buenos recuerdos que vivieron juntos con Cachete.

Y sobre esta nueva etapa que atraviesa admitió cómo lleva adelante el proceso: "Hay que hacer contacto cero y enfocarse en uno, juntarte con tus amigos, hacer terapia, ir al gimnasio, ocuparte de vos", concluyó.