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Cecilia Milone reapareció y tuvo una tajante reacción por el conflicto con Nito Artaza: "Es..."

La artista Cecilia Milone rompió el silencio acerca del conflicto judicial con su expareja Nito Artaza y por qué evita referirse a ciertos temas de su vida privada.

21 oct 2026, 12:45
Cecilia Milone reapareció y tuvo una tajante reacción por el conflicto con Nito Artaza: Es...
Cecilia Milone reapareció y tuvo una tajante reacción por el conflicto con Nito Artaza: "Es..."
Cecilia Milone reapareció y tuvo una tajante reacción por el conflicto con Nito Artaza: Es...
Cecilia Milone reapareció y tuvo una tajante reacción por el conflicto con Nito Artaza: "Es..."

Cecilia Milone reapareció en los medios después de un tiempo de silencio en medio de la distancia y tensión judicial con suexpareja Nito Artaza.

La artista habló con el programa Puro Show (El Trece) desde Córdoba y se refirió a la denuncia por hostigamiento que inició contra el humorista.

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“Yo estoy bien. Hubo una cantidad de cosas que en el momento había que replegarse y creo que es lo saludable", precisó la cantante sobre el silencio por el que optó en las últimas semanas.

Y sobre esa postura que tomó argumentó: "No es no hablar de la vida privada pero lo privado uno tiene elegir el momento donde contarlo pero ni siquiera es por ser una persona pública".

"Hay cosas que capaz vos apagamos la cámara y me contas a mí en este momento y ayer no me las contabas. Lo valioso de lo privado no es que uno no lo comparta sino que uno esté dispuesto a compartir ese mommento que es íntimo", continuó Cecilia Milone.

Y consultada si estaba con cierto malestar con la prensa, la artista dejó en claro: “No me enojo. De hecho yo no quiero molestar, por eso no fui a ningún estreno en Buenos Aires ni nada porque para decir que no es preferible replegar”.

Sobre el final de la nota, cuando le consultaron directamente por Nito Artaza, Cecilia Milone respondió categórica confirmando que el tema sigue por la vía legal. “No, no (hablo). De eso sí ya es delicado”, concluyó.

Las declaraciones de Nito Artaza que enfurecieron a Cecilia Milone

Nito Artaza fue consultado por su historia con Cecilia Milone, a lo que el humorista explicó qué siente por ella y que el "contacto cero" entre los dos tras separarse fue una decisión de la otra parte.

"No la extraño, es una historia que ya terminó y es pasado pero Cecilia fue parte de mi vida por más que uno quiera hacer contacto cero y todo eso. Yo no puedo ignorar y hablo de todas las relaciones que han pasado por mi vida y las honro", dijo el humorista enuna nota con el ciclo Infama (América Tv).

Y agregó picante: "Cecilia es brillante como persona y como artista. Es una persona que tiene sentimientos. Hará tres años que no sé cómo será su vida. El contacto cero es una decisión de Cecilia hace mucho tiempo. Esta frase es para ambos: me pasé la vida tratando de entenderla y se me pasó la vida".

     

 

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