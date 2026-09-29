¡Escándalo total! La dura denuncia de Cecilia Milone la Nito Artaza: "Al límite de..."

"Llevo unos días muy difíciles. Este fin de semana casi no dormí, fui y vine de la oficina de violencia doméstica para denunciar a Nito por el hostigamiento en televisión", sostiene el mensaje donde la artista le habría contado a sus íntimos de su decisión de ir por vía judicial contra Artaza.

Y remarcó: "Me cayó mal que en una nota de tv dio a entender que el contacto cero es de mutuo acuerdo. Necesito que la vida me devuelva la normalidad aunque no tengo demasiadas esperanzas".

"La jueza le va a prohibir nombrarme o filtrar cosas a la prensa. Si lo hace, va directo a una causa penal. Ahora tengo los abogados que me asignó el Estado. Estuve al límite de mi angustia y lo hice todo sola para que no se filtrara nada porque le tengo miedo", concluyó Cecilia Milone en el mensaje enviado a sus allegados.

Los dichos de Nito Artaza que indignaron a Cecilia Milone

En una nota con el ciclo Infama (América Tv), Nito Artaza fue consultado por el guión del espectáculo y también por su historia con Cecilia Milone, a lo que el humorista explicó qué siente y que el "contacto cero" entre los dos tras separarse fue una decisión de ella.

"No la extraño, es una historia que ya terminó y es pasado pero Cecilia fue parte de mi vida por más que uno quiera hacer contacto cero y todo eso. Yo no puedo ignorar y hablo de todas las relaciones que han pasado por mi vida y las honro", dijo.

Y agregó picante: "Cecilia es brillante como persona y como artista. Es una persona que tiene sentimientos. Hará tres años que no sé cómo será su vida. El contacto cero es una decisión de Cecilia hace mucho tiempo. Esta frase es para ambos: me pasé la vida tratando de entenderla y se me pasó la vida".