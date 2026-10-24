Charly García festejó sus 75 años rodeado de sus amigos más queridos: qué famosos estuvieron presentes

Entre los álbumes vinculados a ese lugar se encuentran Filosofía barata y zapatos de goma, Say No More, La hija de la lágrima, El Aguante, Influencia y Rock and Roll Yo, trabajos que reflejan diferentes etapas de su carrera y su permanente influencia en la música argentina.

Así, Charly García celebró sus 75 años en un lugar cargado de significado personal y artístico, acompañado por personas cercanas y figuras que forman parte de su entorno. Una celebración íntima para un artista cuya obra y trayectoria lo convirtieron en una figura fundamental de la cultura argentina.

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A sus 75 años, Charly García llega a Netflix con su documental

En el día de su cumpleaños número 75, Charly García recibió una noticia que promete emocionar a sus fanáticos. Este viernes 23 de octubre, Netflix anunció la producción de un documental sobre una de las figuras más emblemáticas e influyentes de la historia del rock argentino.

Compositor, músico y referente indiscutido de la cultura nacional, Charly García construyó una trayectoria que atraviesa generaciones y dejó una marca imborrable en la música argentina. Con una obra que trascendió los escenarios, el artista se convirtió en una pieza fundamental de la identidad cultural del país.

El documental repasará su historia y explorará el impacto de una figura que revolucionó el rock nacional y cuya música continúa vigente con el paso del tiempo.

El proyecto estará dirigido por Alejandro Hartmann y producido por Haddock Films. Vanessa Ragone, productora y directora de la compañía, expresó su emoción por formar parte de la iniciativa.

“Este documental es un orgullo, una responsabilidad inmensa, y ante todo mucha felicidad. Producir un documental sobre la figura que considero más icónica de la música nacional, cuya obra ha sido y es la banda sonora de mi vida, es una oportunidad extraordinaria que nos ofrece la confianza que Charly y Netflix han depositado en nosotros”, sostuvo.

Por su parte, Alejandro Hartmann también compartió sus sensaciones frente al desafío de retratar al músico y su obra, a los que considera parte fundamental de su propia historia.

“Desde chico Charly y su música son parte de mi vida. Retratarlo es el desafío más alucinante que puedo imaginar. La música de Charly se oye una y otra vez; incluso suena sola en la cabeza, sin necesidad de oírla. Solo los verdaderos clásicos pueden lograr eso. El desafío de contarlo a él y a su obra es un sueño hecho realidad”, afirmó.

Así, en una fecha especial para el artista, Netflix anunció un proyecto que buscará homenajear la trayectoria y el legado de Charly García, una figura fundamental de la cultura argentina.