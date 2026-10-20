Dolor por la muerte de Antonio Grimau: cómo fueron sus últimos días enfrentando una dura enfermedad

“Un querido artista, una persona increíble. Ya lo puso también la Asociación Argentina de Actores. Todos los que tuvimos el gusto de conocerlo, yo no he trabajado con él pero sí ha trabajado mi hija, era una persona encantadora, un actor increíble. Una persona que seguramente se va a extrañar mucho”, manifestó la conductora.

Finalmente, Moria Casán cerró su homenaje con una reflexión sobre aquellos artistas que dejan una marca imborrable entre sus compañeros y en el ambiente artístico. “Actores de raza, gente increíble, hermosa. Hermoso compañero, hermosas personas, lo despedimos”, expresó con afecto.

Vale mencionar que la muerte de Antonio Grimau generó un profundo pesar en el espectáculo argentino. Con décadas de trayectoria en televisión, cine y teatro, el actor se ganó el reconocimiento de sus colegas y el cariño del público, que acompañó su recorrido artístico a lo largo de los años.

De qué murió Antonio Grimau

La muerte de Antonio Grimau generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo argentino. Aunque la noticia se conoció durante la mañana de este martes, luego trascendió que el reconocido actor falleció el lunes 19 de octubre, cerca de las 23 horas, tras atravesar un delicado cuadro de salud.

Según informó TN Show, el artista permanecía internado desde el jueves en el Hospital María Ferrer, especializado en el tratamiento de enfermedades respiratorias.

Grimau, recordado como uno de los grandes galanes de la televisión nacional, padecía una enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), una patología que afecta el tejido pulmonar y puede provocar dificultades respiratorias. Sin embargo, hasta el momento no se difundió una confirmación médica sobre la causa inmediata de su fallecimiento.

La EPID engloba distintas afecciones que comprometen el tejido que rodea los alvéolos pulmonares, donde se produce el intercambio de oxígeno. En algunos casos, estas enfermedades generan inflamación y cicatrices que dificultan la respiración y reducen la capacidad de los pulmones para oxigenar la sangre.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la falta de aire, la tos seca persistente y el cansancio, aunque la evolución depende del tipo de enfermedad y de la gravedad de cada cuadro.

La muerte del actor también vuelve a poner el foco en sus antecedentes médicos. En 2021, Antonio Grimau contrajo coronavirus y atravesó una internación de casi dos meses, durante la cual su estado llegó a ser grave y necesitó asistencia respiratoria.

Tras recibir el alta, el actor contó que había perdido 22 kilos y que todavía tenía por delante un largo proceso de recuperación. Pese a las dificultades, logró regresar a los escenarios y retomar su actividad artística, dejando una huella importante en la televisión argentina.