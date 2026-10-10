El angustiante mensaje de Benjamín Vicuña tras el aluvión que provocó destrozos en Chile: "En mi país..."

Luego, acompañó la publicación con un emoji de manos en oración y la bandera chilena, además de sumar una breve expresión de solidaridad: "Abrazos". De esta manera, el actor manifestó su apoyo a sus compatriotas en medio de la preocupación por las consecuencias del temporal.

Qué pasó en Chile

Un fuerte aluvión golpeó distintos sectores de Santiago de Chile tras intensas lluvias y provocó importantes destrozos en calles, viviendas y comercios. Las zonas de Las Condes y San Carlos de Apoquindo estuvieron entre las más afectadas por la repentina corriente de agua, barro y sedimentos que avanzó con fuerza y generó escenas de gran impacto.

El fenómeno arrastró vehículos, ocasionó daños en establecimientos comerciales y afectó viviendas e instalaciones públicas. Además, se registraron personas heridas y se desplegaron equipos de emergencia para asistir a los damnificados, evaluar los daños y colaborar con las tareas de limpieza y recuperación de las zonas afectadas.

De acuerdo con el balance difundido por las autoridades al 10 de octubre, había seis personas heridas y más de 2.000 viviendas afectadas, aunque las consecuencias del temporal continuaban bajo evaluación. La emergencia generó preocupación entre los vecinos y movilizó a los equipos de rescate ante la magnitud de los destrozos.