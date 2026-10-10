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El angustiante mensaje de Benjamín Vicuña tras el aluvión que provocó destrozos en Chile: "En mi país..."

Benjamín Vicuña expresó su dolor y preocupación por el fuerte temporal que azotó Chile, especialmente en la zona de Santiago, y envió un sentido mensaje de apoyo a sus compatriotas tras los destrozos que dejó el aluvión.

10 oct 2026, 19:22
El angustiante mensaje de Benjamín Vicuña tras el aluvión que provocó destrozos en Chile: En mi país...

El angustiante mensaje de Benjamín Vicuña tras el aluvión que provocó destrozos en Chile: "En mi país..."

El angustiante mensaje de Benjamín Vicuña tras el aluvión que provocó destrozos en Chile: En mi país...

El angustiante mensaje de Benjamín Vicuña tras el aluvión que provocó destrozos en Chile: "En mi país..."

Benjamín Vicuña manifestó su preocupación por el fuerte aluvión que golpeó distintos sectores de Santiago de Chile y provocó importantes daños materiales. Desde la distancia, el actor se hizo eco de lo ocurrido en su país natal y les envió un mensaje de apoyo a los afectados.

El fenómeno impactó en zonas como Las Condes y San Carlos de Apoquindo, donde el avance del barro causó destrozos en vehículos, comercios y establecimientos públicos, según las imágenes que comenzaron a circular tras el episodio.

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Actualmente instalado en Argentina desde hace más de dos décadas, el artista se encuentra en Madrid por compromisos laborales. Sin embargo, mantiene sus vínculos familiares con Chile, lo que le da un significado especial a lo ocurrido en la región.

A través de su cuenta de Instagram, Vicuña compartió un video de un canal de noticias local que mostraba la fuerza del aluvión mientras descendía por las calles de Las Condes. Junto a las impactantes imágenes, escribió: "En mi país en estos momentos".

Luego, acompañó la publicación con un emoji de manos en oración y la bandera chilena, además de sumar una breve expresión de solidaridad: "Abrazos". De esta manera, el actor manifestó su apoyo a sus compatriotas en medio de la preocupación por las consecuencias del temporal.

Qué pasó en Chile

Un fuerte aluvión golpeó distintos sectores de Santiago de Chile tras intensas lluvias y provocó importantes destrozos en calles, viviendas y comercios. Las zonas de Las Condes y San Carlos de Apoquindo estuvieron entre las más afectadas por la repentina corriente de agua, barro y sedimentos que avanzó con fuerza y generó escenas de gran impacto.

El fenómeno arrastró vehículos, ocasionó daños en establecimientos comerciales y afectó viviendas e instalaciones públicas. Además, se registraron personas heridas y se desplegaron equipos de emergencia para asistir a los damnificados, evaluar los daños y colaborar con las tareas de limpieza y recuperación de las zonas afectadas.

De acuerdo con el balance difundido por las autoridades al 10 de octubre, había seis personas heridas y más de 2.000 viviendas afectadas, aunque las consecuencias del temporal continuaban bajo evaluación. La emergencia generó preocupación entre los vecinos y movilizó a los equipos de rescate ante la magnitud de los destrozos.

     

 

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