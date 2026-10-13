El difícil momento de Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega: "Necesito aislarme y..."

La modelo habló con Marina Calabró para PrimiciasYa (América TV) y se refirió a cómo atraviesa este momento personal, en medio de las repercusiones por su separación.

"No me confirmó lo de las vacaciones, pero me lo dio a entender. Hablé anoche y me dijo: 'Gracias de corazón. Necesito aislarme y descansar'", contó la conductora el mensaje que le envió Prandi, dando a entender que atraviesa un momento de mucho desgaste emocional.

Quién es la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

A menos de un mes de su casamiento, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega y una frase de su comunicado en redes sociales despertó todo tipo de especulaciones. La mención a ciertos acuerdos que no serían negociables alimentó las versiones sobre los motivos de la ruptura.

En Intrusos (América TV), dieron detalles sobre una mujer llamada Mariana, quien tendría una relación de amistad con la familia Ortega y habría quedado vinculada a la polémica. Según contó Paula Varela, el episodio habría ocurrido en el estudio de grabación del músico, donde él habría coordinado un trabajo con ella. De acuerdo con esa versión, Prandi se habría presentado en el lugar y lo habría increpado: “Hace tus cuentitos que te quiero escuchar. Acá hay olor a algo raro, qué está pasando Emanuel”.

Por su parte, Daniel Ambrosino aportó información sobre la mujer mencionada y su supuesto vínculo con Ana Paula Dutil. "Me dicen que Mariana vive con Ana Paula (Dutil) en Barrio Parque. Que esa casa era la que alquiló a Benjamin Vicuña", señaló el periodista.

Finalmente, Camilo García indicó que la mujer sería Mariana Marx, autora del libro La risa más triste, publicado el año pasado. Por el momento, estas versiones forman parte de las informaciones difundidas en televisión y no fueron confirmadas públicamente por los protagonistas.