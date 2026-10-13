A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
NADA BIEN

El difícil momento de Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega: "Necesito aislarme y..."

Julieta Prandi habló con Marina Calabró para PrimiciasYa y le contó cómo se encuentra tras su separación de Emanuel Ortega.

13 oct 2026, 18:27
El difícil momento de Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega: Necesito aislarme y...

El difícil momento de Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega: "Necesito aislarme y..."

El difícil momento de Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega: Necesito aislarme y...

El difícil momento de Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega: "Necesito aislarme y..."

Julieta Prandi atraviesa las primeras horas tras confirmar su separación de Emanuel Ortega, una noticia que hizo pública a través de un comunicado en su cuenta de Instagram y que sorprendió por lo reciente de su casamiento, celebrado el pasado 15 de septiembre.

Desde entonces, comenzaron a circular distintas versiones sobre los motivos que habrían llevado a la pareja a ponerle punto final a la relación, después de seis años juntos. Entre las hipótesis que trascendieron, tomó fuerza una vinculada a otras mujeres y a presuntas conversaciones que la conductora habría encontrado y que habrían afectado la confianza en la pareja.

Leé también

Se viralizó el mensaje sobre los suegros que Julieta Prandi leyó horas antes de separarse de Emanuel Ortega

Se viralizó el mensaje sobre los suegros que Julieta Prandi leyó horas antes de separarse de Emanuel Ortega

A ese escenario se sumaría una crisis previa que, según trascendió, ambos habrían atravesado meses antes de la boda. Si bien lograron reconciliarse y avanzar con el casamiento, las versiones indican que algunas diferencias podrían no haber quedado del todo resueltas.

En medio de la repercusión por la separación, Prandi se ausentó de su programa en La 100. Según trascendió, la ausencia ya estaba pautada con anticipación, ya que tenía pendiente tomarse unos días de vacaciones que había postergado. Así, el descanso llegó en un momento oportuno para desconectarse de la rutina, bajar el ruido y despejar la cabeza.

La modelo habló con Marina Calabró para PrimiciasYa (América TV) y se refirió a cómo atraviesa este momento personal, en medio de las repercusiones por su separación.

"No me confirmó lo de las vacaciones, pero me lo dio a entender. Hablé anoche y me dijo: 'Gracias de corazón. Necesito aislarme y descansar'", contó la conductora el mensaje que le envió Prandi, dando a entender que atraviesa un momento de mucho desgaste emocional.

Quién es la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

A menos de un mes de su casamiento, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega y una frase de su comunicado en redes sociales despertó todo tipo de especulaciones. La mención a ciertos acuerdos que no serían negociables alimentó las versiones sobre los motivos de la ruptura.

En Intrusos (América TV), dieron detalles sobre una mujer llamada Mariana, quien tendría una relación de amistad con la familia Ortega y habría quedado vinculada a la polémica. Según contó Paula Varela, el episodio habría ocurrido en el estudio de grabación del músico, donde él habría coordinado un trabajo con ella. De acuerdo con esa versión, Prandi se habría presentado en el lugar y lo habría increpado: “Hace tus cuentitos que te quiero escuchar. Acá hay olor a algo raro, qué está pasando Emanuel”.

Por su parte, Daniel Ambrosino aportó información sobre la mujer mencionada y su supuesto vínculo con Ana Paula Dutil. "Me dicen que Mariana vive con Ana Paula (Dutil) en Barrio Parque. Que esa casa era la que alquiló a Benjamin Vicuña", señaló el periodista.

Finalmente, Camilo García indicó que la mujer sería Mariana Marx, autora del libro La risa más triste, publicado el año pasado. Por el momento, estas versiones forman parte de las informaciones difundidas en televisión y no fueron confirmadas públicamente por los protagonistas.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Julieta Prandi Emanuel Ortega

Lo más visto