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Se supo qué acuerdo rompió Emanuel Ortega con Julieta Prandi y cuál fue la conducta del cantante

Fernanda Iglesias apuntó contra una característica de la personalidad del cantante que, según su versión, habría desgastado la relación y chocado de frente con los límites que Prandi calificó como innegociables.

13 oct 2026, 13:26
Se supo qué acuerdo rompió Emanuel Ortega con Julieta Prandi y cuál fue la conducta del cantante

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La sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega a solo 27 días de haberse casado sigue dando que hablar. La modelo y actriz anunció el fin de la relación con una frase que encendió todas las alarmas: "Cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables". Y fue Fernanda Iglesias quien, en Puro Show (El Trece), se animó a poner nombre y apellido al conflicto.

Según la periodista, personas que conocen bien al cantante le habrían descrito una característica de su personalidad que habría generado inseguridad en la pareja. "Es un chico contado por gente que lo conoce muy bien. Buena persona, buen artista, no vamos a decir nada de él, pero que tiene un temita quizás con su ego o con su narcisismo o con lo que sea que llamen los psicólogos a esta personalidad", disparó Iglesias, con cuidado pero sin rodeos.

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Y profundizó: "Le gusta seducir todo el tiempo, está con una chica y le gusta que esa chica guste de él y que generara alguna cosa en ella. Que compitan por su amor". El remate fue simple y contundente: "Algunas mujeres se lo bancan. Perfecto. Y les gusta quizás. Otras no".

Iglesias también reveló un dato que habla del nivel de tensión que habría existido dentro de la relación: según su versión, Prandi habría llegado a revisar el teléfono de Ortega por desconfianza.

"Esto no está bien, pero no lo hagan en sus casas, pero ella le revisaba el teléfono. Porque desconfiaba de él", contó en el ciclo. Y agregó que, a su entender, el cantante no habría logrado transmitirle la seguridad que su pareja necesitaba.

Para cerrar, Iglesias trazó un paralelismo con la relación anterior de Ortega con Ana Paula Dutil, sugiriendo que esta dinámica no sería nueva en su historial sentimental.

El comunicado de Julieta Prandi al confirmar su separación de Emanuel Ortega

A través de sus redes sociales, Julieta Prandi rompió el silencio y fue contundente: "Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel".

Anticipándose a las versiones que iban a circular, aclaró: "Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad".

Y cerró con la frase que dejó todo en el aire: "Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables".

     

 

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