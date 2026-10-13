Se supo qué acuerdo rompió Emanuel Ortega con Julieta Prandi y cuál fue la conducta del cantante

"Esto no está bien, pero no lo hagan en sus casas, pero ella le revisaba el teléfono. Porque desconfiaba de él", contó en el ciclo. Y agregó que, a su entender, el cantante no habría logrado transmitirle la seguridad que su pareja necesitaba.

Para cerrar, Iglesias trazó un paralelismo con la relación anterior de Ortega con Ana Paula Dutil, sugiriendo que esta dinámica no sería nueva en su historial sentimental.

El comunicado de Julieta Prandi al confirmar su separación de Emanuel Ortega

A través de sus redes sociales, Julieta Prandi rompió el silencio y fue contundente: "Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel".

Anticipándose a las versiones que iban a circular, aclaró: "Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad".

Y cerró con la frase que dejó todo en el aire: "Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables".