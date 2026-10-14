El drástico cambio de look de Pamela David para una película que terminó con una inesperada confesión

De esta manera, Pamela dejó en claro que su nuevo look no respondió solamente a una decisión estética, sino que estuvo relacionado con una posibilidad concreta de trabajo en el mundo de la ficción. Sin embargo, aunque no logró quedarse con el papel, la experiencia le permitió probar una imagen diferente y descubrir que el rubio también podía convertirse en una opción para su apariencia.

La revelación llamó la atención porque, hasta ese momento, la conductora no había contado públicamente el verdadero motivo detrás de su transformación. Además, sus palabras permitieron conocer una faceta menos habitual de su carrera, vinculada con sus ganas de explorar otros caminos profesionales más allá de la conducción televisiva.

“Aproveché y dije: ‘Che, esto está bueno para ver. Voy a probar a ver si muevo al universo, si activo con la metafísica’”, recordó durante la entrevista. Con esa frase, la conductora describió cómo decidió afrontar la experiencia y darle otro significado a un cambio que inicialmente había estado motivado por una propuesta laboral. Si bien no consiguió el personaje, terminó incorporando una nueva imagen que, según dejó entrever, también le resulta atractiva.

Durante la conversación, además, Pamela David aportó algunos detalles sobre la película para la que se había presentado. Según contó, la producción ya se encuentra en pleno proceso de filmación y tiene como protagonistas a José María Muscari y Andrea Frigerio. Además, también precisó que el papel para el que había audicionado tenía una característica particular: se trataba de un personaje que funcionaba como la contracara de la protagonista femenina. Aunque no brindó más detalles sobre la trama ni sobre las circunstancias de la selección, sí dejó en claro que había tenido expectativas de formar parte del proyecto.

Así, la anécdota terminó convirtiéndose en uno de los momentos destacados de su paso por el programa de Mario Pergolini, donde pudo hablar con naturalidad de una oportunidad que no prosperó y de una decisión estética que tenía una historia detrás.

Cuál es el nuevo proyecto de ficción al que apuesta Pamela David

Más allá de la experiencia cinematográfica que relató en Otro día perdido, Pamela David también habló de su presente profesional y sorprendió al revelar que se encuentra involucrada en una nueva iniciativa audiovisual. En esta oportunidad, su participación no está relacionada con la actuación, sino con una función diferente dentro de la industria: la inversión en una producción de ficción.

La conductora explicó que continúa interesada en desarrollar proyectos vinculados con ese universo y que actualmente está acompañando una propuesta que tiene previsto presentarse en un importante encuentro cinematográfico del país. “Siempre vuelvo. Ahora estoy invirtiendo, incursionando en una serie vertical que la vamos a presentar el 5 de noviembre en el Festival de Cine de Mar del Plata. Se llama La escena prohibida”, anunció durante la entrevista.

De esta manera, Pamela David confirmó que está apostando por La escena prohibida, una serie vertical que será presentada el próximo 5 de noviembre en el Festival de Cine de Mar del Plata. Aunque por el momento su participación se limita al aspecto económico del proyecto, sus declaraciones dejaron en evidencia que mantiene intacto el interés por seguir formando parte del mundo de la ficción.

La conductora también se refirió al elenco que integra la producción y destacó la presencia de reconocidos intérpretes, entre ellos Marcela Kloosterboer y Luis Ziembrowski. La conformación del equipo artístico es uno de los aspectos que más entusiasmo le genera en esta nueva experiencia profesional.

“Por ahora soy la inversora. Hay un elenco re lindo con Marcela Kloosterboer y Luis Ziembrowski, entre otros. Es difícil, pero todavía sueño con que se pueda hacer ficción y estoy aprendiendo de ello, acompañando y apalancando con mucha ilusión”, expresó.

Con estas palabras, Pamela David dejó en claro que su vínculo con la actuación y las producciones audiovisuales sigue vigente, aunque actualmente esté explorando una posición diferente. Su intención es acompañar el desarrollo de una ficción y, al mismo tiempo, aprender sobre una actividad en la que está incursionando desde el lugar de inversora.

La serie vertical, una modalidad de contenido audiovisual pensada para consumirse principalmente desde dispositivos móviles, representa la apuesta que Pamela David decidió acompañar en esta etapa de su carrera. Su participación se desarrolla detrás de escena, sin que eso implique abandonar el interés por la posibilidad de volver a trabajar frente a cámara en una ficción.