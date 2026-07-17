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Pamela David dio detalles de la operación de Daniel Vila: "Está súper bien"

Desde Estados Unidos, la conductora Pamela David contó cómo se encuentra su marido Daniel Vila tras la intervención de cadera y habló también de la final mundialista de Argentina - España.

17 jul 2026, 10:30
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Pamela David dio detalles de la operación de Daniel Vila: "Está súper bien"

Pamela David habló este viernes en su programa Desayuno Americano desde Estados Unidos y se refirió a la salud de su marido Daniel Vila, quien fue intervenido quirúrgicamente en ese país y permenecerán allí durante unos días más.

"Dani está súper bien, lo operaron el lunes de la cadera, a diferencia de la última vez que vine que fue en la espalda y más complicada", comentó la conductora de entrada aliviada tras la exitosa intervención a su pareja.

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Y explicó al respecto: "Él se operó dos veces ahora, terminó la Vendimia y empezaron a suceder cosas, una tras otra. Así que decidimos venir acá y Federico (Girardi), el marido de Celina Rucci que es muy amigo de Daniel, nos hizo toda la gestión para que sea la operación que tiene que ser y ya está súper bien".

"Lo operaron el lunes y el martes le dieron el alta. Estamos en el departamento y está re bien, haciendo la rehabilitación", aseguró Pamela David destacando la rápida recuperación del empresario y presidente del Grupo América.

La conductora había comentado días antes desde su programa por América que viajaría a Estados Unidos junto a su marido para dicha operación. "La final del Mundial nos encontrará allá”, adelantaba al aire.

Cómo vive Pamela David la previa de la final mundialista entre Argentina - España

En charla con Adrián Pallares y sus compañeros, Pamela David remarcó la alegría que siente por vivir desde Estados Unidos la gran expectativa que hay por la final del Mundial 2026 del próximo domingo entre Argentina y España.

"Me fui al banderazo y yo no grabo porque me gusta vivir el momento y largar el teléfono", aseguró entre risas sobre las fotos que se sacó con los miles de argentinos en el evento.

Y remarcó que aún no tiene asegurada la entrada para la final en Nueva Jersey: "Estoy con mucha ansiedad y metiéndome en todos los chats a ver si consigo entradas, me encantaría vivir esa experiencia", aseguró con entusiasmo.

Además, remarcó el humo que llegó a Nueva York en las últimas horas producto de un incendio forestal en Canadá: "Hace mucho calor y mucha humedad. Hay un humo que molesta un poco la garganta, ayer a la tarde se veía mucho", explicó la conductora.

     

 

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