Pamela David dio detalles de la operación de Daniel Vila: "Está súper bien"

La conductora había comentado días antes desde su programa por América que viajaría a Estados Unidos junto a su marido para dicha operación. "La final del Mundial nos encontrará allá”, adelantaba al aire.

Cómo vive Pamela David la previa de la final mundialista entre Argentina - España

En charla con Adrián Pallares y sus compañeros, Pamela David remarcó la alegría que siente por vivir desde Estados Unidos la gran expectativa que hay por la final del Mundial 2026 del próximo domingo entre Argentina y España.

"Me fui al banderazo y yo no grabo porque me gusta vivir el momento y largar el teléfono", aseguró entre risas sobre las fotos que se sacó con los miles de argentinos en el evento.

Y remarcó que aún no tiene asegurada la entrada para la final en Nueva Jersey: "Estoy con mucha ansiedad y metiéndome en todos los chats a ver si consigo entradas, me encantaría vivir esa experiencia", aseguró con entusiasmo.

Además, remarcó el humo que llegó a Nueva York en las últimas horas producto de un incendio forestal en Canadá: "Hace mucho calor y mucha humedad. Hay un humo que molesta un poco la garganta, ayer a la tarde se veía mucho", explicó la conductora.