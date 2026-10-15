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El duro descargo de Josefina Lynch tras ser acusada de romper el matrimonio de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Ante las versiones y especulaciones que circularon en los últimos días sobre una supuesta vinculación sentimental con Emanuel Ortega, Josefina Lynch decidió salir a aclarar públicamente la situación a través de un comunicado.

15 oct 2026, 19:07
El duro descargo de Josefina Lynch tras ser acusada de romper el matrimonio de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

El duro descargo de Josefina Lynch tras ser acusada de romper el matrimonio de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

El duro descargo de Josefina Lynch tras ser acusada de romper el matrimonio de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

El duro descargo de Josefina Lynch tras ser acusada de romper el matrimonio de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Josefina Lynch rompió el silencio en medio de los rumores que la vincularon con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi y aclaró qué relación mantiene con el músico.

En primer lugar, la artista se despegó de la ruptura de la pareja y negó cualquier participación en la situación sentimental de ambos. "Quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver".

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Además, explicó que su vínculo con Ortega está relacionado con un proyecto artístico que comparten y descartó las versiones que hablaban de un supuesto romance o de intercambios de mensajes íntimos. "Fue siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando".

"Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente", siguió su relato en Instagram la ex de Joaquín Levinton.

Por otro lado, Lynch se refirió al malestar que le provocó quedar involucrada en esta polémica y lamentó que su nombre apareciera asociado a una historia que considera falsa. "Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil".

Por último, la joven optó por mantener una postura conciliadora y evitó profundizar en la intimidad de la pareja. "Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros. Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma. Ojalá todos podamos seguir adelante con cariño, respeto y paz".

Cuáles fueron las versiones que circularon

Karina Iavícoli reveló este martes en LAM (América TV) nuevos detalles sobre la escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega y dio a conocer las versiones que vinculan al músico con Josefina Lynch, expareja de Joaquín Levinton.

Según contó la panelista, la conductora habría encontrado mensajes entre Ortega y Lynch que despertaron su malestar y que, de acuerdo con la información que llegó al programa, habrían sido determinantes en la ruptura.

"Prandi habría encontrado mensaje de Ana Paula a Emanuel sugiriéndole esto de prestarle el estudio a Mariana Marx y prestarle el estudio a una chica que es preciosa, este es el detonante de la separación. Es como una Julieta Prandi en joven y fue novia de un súper famoso del que estuvimos hablando por un tema no muy feliz hace poco tiempo. Es Josefina Lynch, expareja de Joaquín Levinton", detalló Iavícoli.

En ese sentido, la periodista indicó que Lynch habría ido al estudio de grabación de Ortega para trabajar en su música y que ese mismo día Prandi habría descubierto los intercambios entre ambos: "Fue el viernes al estudio a grabar porque canta y canta muy bien. Ese día Julieta habría encontrado mensajes de Emanuel con esta chica".

     

 

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