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Julieta Ortega lanzó una frase letal sobre el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi: "Nunca le dio bola"

Julieta Ortega se refirió a la ruptura de su hermano Emanuel y Julieta Prandi y reflexionó sobre lo que significa para algunas personas dar el paso de formalizar una relación, en medio de las versiones que buscan explicar qué ocurrió entre la pareja.

14 oct 2026, 17:09
Julieta Ortega lanzó una frase letal sobre el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi: Nunca le dio bola

Julieta Ortega lanzó una frase letal sobre el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi: "Nunca le dio bola"

Julieta Ortega lanzó una frase letal sobre el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi: Nunca le dio bola

Julieta Ortega lanzó una frase letal sobre el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi: "Nunca le dio bola"

Mientras Emanuel Ortega y Julieta Prandi atraviesan las primeras horas separados, crece la incertidumbre sobre qué ocurrió puertas adentro para desencadenar una ruptura tan inesperada. Después de seis años de relación y un casamiento celebrado hace apenas unas semanas, la noticia sacudió al mundo del espectáculo y abrió una serie de interrogantes sobre los motivos que llevaron a la pareja a este desenlace.

En medio de las repercusiones, Julieta Ortega habló sobre la separación de su hermano y dejó varias reflexiones sobre el casamiento, las relaciones amorosas y la posibilidad de una reconciliación. En diálogo con Ángel Responde (Bondi Live), la actriz compartió su mirada sobre la decisión de formalizar un vínculo y se refirió al reciente matrimonio de Emanuel con la conductora.

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"Estoy rodeada de quilombos y pienso: qué ganas de casarse la gente, ponerse de novio, irse a vivir... Hay que trabajar, hay muchas cosas que hacer", expresó, con humor, al reflexionar sobre los compromisos sentimentales.

Además, Julieta hizo referencia al casamiento de su hermano con la conductora y lo comparó con su relación anterior con Ana Paula Dutil. "Uno cuando se casa, se casa con ganas. Con Anita (Dutil) también se casó, pero nunca le dio bola al casamiento Emanuel, supongo que se debe haber casado con ganas", comentó.

Por otro lado, la actriz buscó poner paños fríos sobre las versiones que circularon en torno a su vínculo con Prandi y fue contundente: "Desactivemos eso de 'yo odiaba a su mujer, ex, no sé cómo llamarla'".

Finalmente, Mariana Brey le preguntó si consideraba posible que su hermano y Julieta volvieran a apostar al amor. Sin descartar esa posibilidad, Ortega respondió: "Todo puede ser. Lo que lamento es que a veces la gente se apura".

Qué dijo Emanuel Ortega sobre la separación de Julieta Prandi

Emanuel Ortega habló por primera vez sobre su separación de Julieta Prandi y reconoció que atraviesa un momento difícil. Después de que la conductora anunciara el final de su matrimonio a través de un comunicado en redes sociales, el cantante fue abordado por un cronista de SQP (América TV) y, aunque evitó mostrarse ante las cámaras, hizo referencia a su presente y pidió preservar su intimidad.

La charla se desarrolló detrás de una puerta, desde donde el músico explicó por qué no quería exponerse públicamente en medio de la ruptura. "Es un momento triste, privado y espero que entiendan que quisiera conservarlo en el ámbito de lo privado", expresó.

Además, Ortega se disculpó con el equipo periodístico por no estar en condiciones de dar una entrevista y reconoció que no se encontraba de ánimo para hablar. "Estoy muy antipático, no quiero hablar hablar así con una puerta cerrada, pero entiéndanme que no estoy de ánimo para hablar en este momento. Les pido disculpas", agregó.

Consultado por Rodrigo Bar sobre cómo se encontraba tras la noticia, el cantante fue sincero y admitió que no está bien, aunque confió en que podrá superar este momento con el tiempo. "Como puedo, no estoy bien. Pero ya va a pasar, son momentos", respondió.

Finalmente, ante las preguntas sobre los motivos de la separación y la posibilidad de una reconciliación con Prandi, Emanuel evitó dar precisiones y volvió a pedir respeto por la privacidad de ambos: "No, no tengo nada más para decir, les pido disculpas y sepan entender el momento, nada más. Yo les respeto mucho su trabajo, los superentiendo, pero entiéndanme también a mí, por favor, es un momento que quisiera conservar en en el ámbito de lo privado porque es algo privado entre dos personas, nada más".

     

 

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