Julieta Ortega lanzó una frase letal sobre el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi: "Nunca le dio bola"

Por otro lado, la actriz buscó poner paños fríos sobre las versiones que circularon en torno a su vínculo con Prandi y fue contundente: "Desactivemos eso de 'yo odiaba a su mujer, ex, no sé cómo llamarla'".

Finalmente, Mariana Brey le preguntó si consideraba posible que su hermano y Julieta volvieran a apostar al amor. Sin descartar esa posibilidad, Ortega respondió: "Todo puede ser. Lo que lamento es que a veces la gente se apura".

Qué dijo Emanuel Ortega sobre la separación de Julieta Prandi

Emanuel Ortega habló por primera vez sobre su separación de Julieta Prandi y reconoció que atraviesa un momento difícil. Después de que la conductora anunciara el final de su matrimonio a través de un comunicado en redes sociales, el cantante fue abordado por un cronista de SQP (América TV) y, aunque evitó mostrarse ante las cámaras, hizo referencia a su presente y pidió preservar su intimidad.

La charla se desarrolló detrás de una puerta, desde donde el músico explicó por qué no quería exponerse públicamente en medio de la ruptura. "Es un momento triste, privado y espero que entiendan que quisiera conservarlo en el ámbito de lo privado", expresó.

Además, Ortega se disculpó con el equipo periodístico por no estar en condiciones de dar una entrevista y reconoció que no se encontraba de ánimo para hablar. "Estoy muy antipático, no quiero hablar hablar así con una puerta cerrada, pero entiéndanme que no estoy de ánimo para hablar en este momento. Les pido disculpas", agregó.

Consultado por Rodrigo Bar sobre cómo se encontraba tras la noticia, el cantante fue sincero y admitió que no está bien, aunque confió en que podrá superar este momento con el tiempo. "Como puedo, no estoy bien. Pero ya va a pasar, son momentos", respondió.

Finalmente, ante las preguntas sobre los motivos de la separación y la posibilidad de una reconciliación con Prandi, Emanuel evitó dar precisiones y volvió a pedir respeto por la privacidad de ambos: "No, no tengo nada más para decir, les pido disculpas y sepan entender el momento, nada más. Yo les respeto mucho su trabajo, los superentiendo, pero entiéndanme también a mí, por favor, es un momento que quisiera conservar en en el ámbito de lo privado porque es algo privado entre dos personas, nada más".