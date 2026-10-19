El fuerte y polémico posteo de Mariana Muzlera en el Día de la Madre ignorando a Tini Stoessel

Aunque Mariana no hizo ninguna declaración explícita sobre su hija ni confirmó un distanciamiento, sus historias fueron interpretadas como una posible señal de que el conflicto seguiría abierto.

De todos modos, las publicaciones por sí solas no permiten establecer cuál es el estado actual de la relación ni si existió una intención de enviarle un mensaje a la cantante.

Qué compartió Tini Stoessel por el Día de la Madre

Por su parte, Tini no publicó un saludo por el Día de la Madre en los posteos mencionados. La artista mantuvo sus redes enfocadas en su actividad profesional: compartió momentos de sus shows y anunció el lanzamiento del disco en vivo de su gira Futttura.

Mientras las publicaciones de ambas vuelven a despertar preguntas, ninguna confirmó públicamente en esos mensajes los motivos ni el alcance de las diferencias familiares que trascendieron.