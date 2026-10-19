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El fuerte y polémico posteo de Mariana Muzlera en el Día de la Madre ignorando a Tini Stoessel

Mariana Muzlera compartió imágenes con su madre y su hijo Francisco, sin referencias a la cantante. Sus publicaciones volvieron a poner el foco en las versiones de un conflicto familiar.

19 oct 2026, 08:20
El fuerte y polémico posteo de Mariana Muzlera en el Día de la Madre ignorando a Tini Stoessel

El fuerte y polémico posteo de Mariana Muzlera en el Día de la Madre ignorando a Tini Stoessel

El fuerte y polémico posteo de Mariana Muzlera en el Día de la Madre ignorando a Tini Stoessel

El fuerte y polémico posteo de Mariana Muzlera en el Día de la Madre ignorando a Tini Stoessel

En medio de las versiones de una crisis familiar, Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, llamó la atención con sus publicaciones por el Día de la Madre. La elección de las fotos y la ausencia de la cantante en esos recuerdos alimentaron las especulaciones sobre cómo está el vínculo entre ambas.

Mariana primero compartió una imagen de su mamá para saludarla en su día. Después, publicó una postal de su hijo Francisco Stoessel caminando de la mano de su abuela.

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Sin embargo, la publicación que más llamó la atención fue una fotografía en la que aparece junto a Francisco y su mascota, acompañada por la canción Una emoción para siempre, de Eros Ramazzotti.

La ausencia de Tini Stoessel en las publicaciones de su mamá

La elección de una postal con su hijo y sin referencias a Tini cobró otra dimensión en medio de las versiones sobre diferencias familiares vinculadas al manejo del patrimonio de la artista.

Aunque Mariana no hizo ninguna declaración explícita sobre su hija ni confirmó un distanciamiento, sus historias fueron interpretadas como una posible señal de que el conflicto seguiría abierto.

De todos modos, las publicaciones por sí solas no permiten establecer cuál es el estado actual de la relación ni si existió una intención de enviarle un mensaje a la cantante.

Qué compartió Tini Stoessel por el Día de la Madre

Por su parte, Tini no publicó un saludo por el Día de la Madre en los posteos mencionados. La artista mantuvo sus redes enfocadas en su actividad profesional: compartió momentos de sus shows y anunció el lanzamiento del disco en vivo de su gira Futttura.

Mientras las publicaciones de ambas vuelven a despertar preguntas, ninguna confirmó públicamente en esos mensajes los motivos ni el alcance de las diferencias familiares que trascendieron.

     

 

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