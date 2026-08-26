Se conoció cómo está Tini Stoessel tras salir a la luz la auditoría que pidió por su padre Alejandro

En el programa Primicias Ya (América TV) se conoció de la revisión de cuentas encargada por Tini Stoessel con respecto a su verdadero estado patrimonial y los ingresos obtenidos a lo largo de su exitosa carrera.
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Trascendió cómo se encuentra la cantante Tini Stoessel después que se conociera del pedido de detalle de su patrimonio que profundiza interna familiar.
En el programa Primicias Ya (América TV) se conoció de la revisión de cuentas encargada por Tini Stoessel con respecto a su verdadero estado patrimonial y los ingresos obtenidos a lo largo de su exitosa carrera.
Lo cierto es que esto se da en medio de rumores de una fuerte interna familiar que atraviesa la cantante, que incluso aún no invitó a sus padres a la boda con Rodrigo De Paul.
Gustavo Méndez se refirió a este tema en La mañana con Moria (El Trece) y explicó cómo está la actualidad del víncuto entre la artista y su padre, Alejandro Stoessel.
“Hoy la relación con el papá es nula, cero. Es más, cuando el papá estuvo internado hace poquito, Tini no se comunicó con él”, contó el periodista sobre la distancia entre Tini Stoessel y su padre Alejandro.
Y agregó: “Para que tomen dimensión de lo que está pasando: no lo invitó al casamiento, ni al padre ni a la madre, y no lo llamó al padre cuando estuvo internado”.
Además, remarcó cómo se encuentra Tini en las últimas horas tras conocerse en detalle de la auditoría que solicitó sobre su patrimonio y estado económico.
“Tini está ensayando y hasta ayer venía jolgoriosa, divina, muy feliz a hacer su performance en Zona Norte. Y ayer estaba triste y bajoneada”, aseguró el periodista sobre cómo había impactado a nivel emocional este tema en la artista.
En PrimiciasYa, el programa de Marina Calabró y Luis Ventura por América TV, dieron a conocer la suma que está en juego en la batalla entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel.
Según explicó al aire la decisión de la cantante de revisar sus cuentas surgió "por algunas sospechas y algunas cosas que no le cierran del manejo de su patrimonio y de su carrera".
Calabró afirmó además que las ganancias generadas por esas sociedades quedaban en manos del padre de la cantante y remarcó una irregularidad central: "No hay ningún papel que otorgue cesión de derechos de uso de imagen a estas sociedades".
Y en ese contexto comentó que el pedido de la auditoría refleja "una traición a la confianza" ya que Tini "firmó todo y permitió incluso sin firmar confiando que su padre velaba por sus intereses y su patrimonio".
Por su parte, Luis Ventura precisó el impactante monto que estaría en discusión en el conflicto entre la cantante y su papá: "70 millones es la cifra que se está manejando", aseguró el periodista.