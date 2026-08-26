Se conoció cómo está Tini Stoessel tras salir a la luz la auditoría que pidió por su padre Alejandro

Y agregó: “Para que tomen dimensión de lo que está pasando: no lo invitó al casamiento, ni al padre ni a la madre, y no lo llamó al padre cuando estuvo internado”.

Además, remarcó cómo se encuentra Tini en las últimas horas tras conocerse en detalle de la auditoría que solicitó sobre su patrimonio y estado económico.

“Tini está ensayando y hasta ayer venía jolgoriosa, divina, muy feliz a hacer su performance en Zona Norte. Y ayer estaba triste y bajoneada”, aseguró el periodista sobre cómo había impactado a nivel emocional este tema en la artista.

La millonaria suma que enfrenta a Tini Stoessel y su padre Alejandro

En PrimiciasYa, el programa de Marina Calabró y Luis Ventura por América TV, dieron a conocer la suma que está en juego en la batalla entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel.

Según explicó al aire la decisión de la cantante de revisar sus cuentas surgió "por algunas sospechas y algunas cosas que no le cierran del manejo de su patrimonio y de su carrera".

Calabró afirmó además que las ganancias generadas por esas sociedades quedaban en manos del padre de la cantante y remarcó una irregularidad central: "No hay ningún papel que otorgue cesión de derechos de uso de imagen a estas sociedades".

Y en ese contexto comentó que el pedido de la auditoría refleja "una traición a la confianza" ya que Tini "firmó todo y permitió incluso sin firmar confiando que su padre velaba por sus intereses y su patrimonio".

Por su parte, Luis Ventura precisó el impactante monto que estaría en discusión en el conflicto entre la cantante y su papá: "70 millones es la cifra que se está manejando", aseguró el periodista.