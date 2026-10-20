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El miedo de Evangelina Salazar con Julieta Prandi, tras faltarle el respeto en su casa que terminó en una dura pelea

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo de polémica tras conocerse fuertes detalles del conflicto familiar al filtrarse una tensa situación ocurrida en la casa de Evangelina Salazar.

20 oct 2026, 08:37
El miedo de Evangelina Salazar con Julieta Prandi, tras faltarle el respeto en su casa que terminó en una dura pelea

El miedo de Evangelina Salazar con Julieta Prandi, tras faltarle el respeto en su casa que terminó en una dura pelea

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La escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo tras conocerse detalles de la supuesta interna entre la modelo y sus suegros, Palito Ortega y Evangelina Salazar. Según trascendió, las diferencias con la familia del cantante vendrían desde hace bastante y se habrían profundizado tras el comunicado que Prandi publicó para anunciar la ruptura, que habría generado incomodidad entre los padres y hermanos del artista.

En Puro Show (El Trece), Angie Balbiani reveló información sobre el conflicto y aseguró que el distanciamiento entre Evangelina y la modelo no sería reciente. “A mí lo que me cuentan de adentro de la familia Ortega es que, Evangelina, obviamente te va a decir que no, la tiene cruzada Evangelina a Julieta hace tiempo”, afirmó.

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Como antecedente, la panelista recordó una situación que había relatado el periodista Santiago Sposato. Durante un evento familiar al que había asistido Luciana Salazar, Prandi habría llegado junto a Emanuel, saludado a los presentes y evitado hacerlo con la modelo. La actitud habría motivado la intervención de Evangelina, quien decidió marcarle una regla fundamental de convivencia.

“Había contado Santiago Sposato que tiempo atrás, en un evento familiar en el que estaba Luciana Salazar, Julieta Prandi decidió no saludarla, y ella llegó con Emanuel, besó a cada uno, y a Luli la ignora. En ese evento, Evangelina la separa a Julieta Prandi y le dice ‘en esta familia saludamos a todos’”, relató Balbiani.

Según aclaró la panelista, después de ese llamado de atención, Julieta sí habría saludado a Salazar. Sin embargo, el episodio no habría modificado la percepción que tenían algunos integrantes de la familia sobre ella.

Después sí saludó, pero lo que me dicen es que Julieta no se hizo querer, que Julieta hacía cosas para no hacerse querer. Veían que tenía una intención muy grande de querer cambiar a Emanuel. Por eso cuando los hermanos escuchan la noticia de la separación, se pusieron contentos”, sostuvo.

Además, Balbiani señaló que el malestar familiar estaría relacionado con la vida profesional del cantante y las supuestas dificultades que habría tenido para trabajar con mujeres en su estudio de grabación.

Lo que planteaban es que Emanuel tiene un estudio de grabación y cada vez que tenía que grabar con una mujer, era un escándalo. Entonces no puede trabajar, no tiene libertad para trabajar. Los Ortega tienen mucho miedo que ensucie el apellido de la familia, por su pasado con Contardi, sentenció.

Así, la ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega quedó envuelta en nuevas versiones sobre las diferencias que habrían marcado la relación de la modelo con su entorno familiar. Hasta el momento, los protagonistas no realizaron declaraciones públicas para confirmar estos señalamientos, difundidos en televisión.

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Luego de varios días, Emanuel Ortega rompió el silencio sobre su separación de Julieta Prandi y se mostró triste por el final de la relación, que llegó apenas 27 días después de su casamiento. Este lunes, en diálogo con SQP (América TV), el cantante expresó su malestar por la exposición mediática que tomó el conflicto tras el comunicado de su expareja.

"Cuando uno no elige estar en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es feo que te lleven ahí. Verte en un barro que no elegiste", manifestó.

Además, el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar se refirió a las repercusiones que generaron las declaraciones de algunos familiares y aclaró que no hubo una decisión conjunta de hablar sobre la ruptura.

"Nadie salió a hablar. Tengo una familia grande, somos muchos, y cada uno tiene su vida. En sus tareas diarias, creo que agarraron a un par y le preguntaron", explicó el músico.

     

 

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