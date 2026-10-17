A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿PROVOCADORA?

El sugestivo gesto de Josefina Lynch en medio de la escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Apuntada como la posible tercera en discordia entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi, la modelo quedó nuevamente en el centro de la escena tras publicar un video que provocó fuertes reacciones de todo tipo.

17 oct 2026, 12:36
El sugestivo gesto de Josefina Lynch en medio de la escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

El sugestivo gesto de Josefina Lynch en medio de la escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

El sugestivo gesto de Josefina Lynch en medio de la escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

El sugestivo gesto de Josefina Lynch en medio de la escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, que se conoció apenas 27 días después de su casamiento por civil, sigue sumando capítulos y mantiene en el centro de la escena a Josefina Lynch, señalada como la tercera en discordia. En medio de las repercusiones, en las últimas horas la cantante compartió un video en sus redes sociales que despertó todo tipo de comentarios y volvió a alimentar las especulaciones.

Después de negar públicamente cualquier relación sentimental con el músico, más allá de lo estrictamente laboral, Josefina Lynch sorprendió a sus 37 mil seguidores con una interpretación de “Algo contigo”, el emblemático tema de Chico Novarro. La artista publicó la grabación casera en su cuenta de Instagram y acompañó las imágenes con una breve frase: “Sin filtro”.

Leé también

En pleno escándalo con Emanuel Ortega, Julieta Prandi se fue del país con un hombre: los detalles

En pleno escándalo con Emanuel Ortega, Julieta Prandi se fue del país con un hombre: los detalles

Sin embargo, la elección de la canción no pasó inadvertida. La letra del clásico hace referencia a una atracción difícil de ocultar y su comienzo, “Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo / es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo”, fue interpretado por algunos usuarios como una posible indirecta en medio de los rumores que la vinculan con Emanuel Ortega.

Como era de esperarse, la publicación generó una catarata de reacciones. Mientras algunos seguidores destacaron sus condiciones vocales, otros cuestionaron el momento elegido para compartir esa canción. “Cómo no vas a enamorar a Emanuel”, comentó un usuario a modo de elogio, aunque Lynch optó por no responder.

En cambio, cuando aparecieron las críticas directas, la cantante decidió contestar. “Justo este tema ja...”, escribió una seguidora con ironía. La respuesta de la artista fue contundente: “Comprate una vida Agostina. Informate tambien”.

Otra usuaria la comparó con la China Suárez por su supuesto papel en la polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi. “Creo que esta provocando, como la China a Wanda, no tenía otra canción”, lanzó. Ante ese comentario, Josefina respondió únicamente con un signo de interrogación.

También hubo mensajes que mezclaron críticas y elogios, como el de una internauta que escribió “Mojada de oreja, encima tenes un color de voz hermosa éxito”. En ese caso, la artista contestó amablemente: “Sos una divina”.

La publicación llegó apenas dos días después de que Lynch difundiera un extenso descargo para despejar las versiones sobre su vínculo con la pareja. “Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, expresó el jueves.

Además, sostuvo que su relación con el músico fue “siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical” en el que estaba trabajando y negó que hubieran existido intercambios románticos o íntimos. Pese a sus aclaraciones, su reciente interpretación volvió a quedar bajo la lupa.

Cómo surgió el nombre de Josefina Lynch como detonante en la separación de Julieta Prandiy Emanuel Ortega

Ocurre que días atrás Karina Iavícoli dio detalles en LAM (América TV) sobre el episodio que habría desencadenado la crisis de pareja entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, y apuntó contra Josefina Lynch, señalada como la tercera en discordia.

De acuerdo con el relato de la panelista, la modelo habría descubierto mensajes comprometedores entre su marido y la cantante y también modelo, lo que provocó una fuerte discusión. “El viernes estalla el escándalo y ella le dice: ‘¿Por qué me hacés esto si te dije que me molesta?’. Y él le dijo que era trabajo”, contó Iavícoli al reconstruir el supuesto enfrentamiento entre ambos.

Pero eso no fue todo. La periodista también aseguró que Lynch, expareja de Joaquín Levinton, había publicado imágenes desde el estudio de grabación del músico que luego decidió borrar. “Ella había subido fotos en el estudio muy provocadoras y las borró cuando yo la empecé a seguir”, sostuvo.

Además, la panelista afirmó que los encuentros entre la cantante y Ortega continuaron durante el fin de semana, pese a la discusión que habría mantenido el matrimonio. “A ella no le alcanzó con ir el viernes y a Emanuel no le alcanzó con la discusión que tuvo, que volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel Ortega”, relató.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Julieta Prandi Emanuel Ortega

Lo más visto