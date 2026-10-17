El sugestivo gesto de Josefina Lynch en medio de la escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

En cambio, cuando aparecieron las críticas directas, la cantante decidió contestar. “Justo este tema ja...”, escribió una seguidora con ironía. La respuesta de la artista fue contundente: “Comprate una vida Agostina. Informate tambien”.

Otra usuaria la comparó con la China Suárez por su supuesto papel en la polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi. “Creo que esta provocando, como la China a Wanda, no tenía otra canción”, lanzó. Ante ese comentario, Josefina respondió únicamente con un signo de interrogación.

También hubo mensajes que mezclaron críticas y elogios, como el de una internauta que escribió “Mojada de oreja, encima tenes un color de voz hermosa éxito”. En ese caso, la artista contestó amablemente: “Sos una divina”.

La publicación llegó apenas dos días después de que Lynch difundiera un extenso descargo para despejar las versiones sobre su vínculo con la pareja. “Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, expresó el jueves.

Además, sostuvo que su relación con el músico fue “siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical” en el que estaba trabajando y negó que hubieran existido intercambios románticos o íntimos. Pese a sus aclaraciones, su reciente interpretación volvió a quedar bajo la lupa.

Cómo surgió el nombre de Josefina Lynch como detonante en la separación de Julieta Prandiy Emanuel Ortega

Ocurre que días atrás Karina Iavícoli dio detalles en LAM (América TV) sobre el episodio que habría desencadenado la crisis de pareja entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, y apuntó contra Josefina Lynch, señalada como la tercera en discordia.

De acuerdo con el relato de la panelista, la modelo habría descubierto mensajes comprometedores entre su marido y la cantante y también modelo, lo que provocó una fuerte discusión. “El viernes estalla el escándalo y ella le dice: ‘¿Por qué me hacés esto si te dije que me molesta?’. Y él le dijo que era trabajo”, contó Iavícoli al reconstruir el supuesto enfrentamiento entre ambos.

Pero eso no fue todo. La periodista también aseguró que Lynch, expareja de Joaquín Levinton, había publicado imágenes desde el estudio de grabación del músico que luego decidió borrar. “Ella había subido fotos en el estudio muy provocadoras y las borró cuando yo la empecé a seguir”, sostuvo.

Además, la panelista afirmó que los encuentros entre la cantante y Ortega continuaron durante el fin de semana, pese a la discusión que habría mantenido el matrimonio. “A ella no le alcanzó con ir el viernes y a Emanuel no le alcanzó con la discusión que tuvo, que volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel Ortega”, relató.