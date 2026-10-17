En pleno escándalo con Emanuel Ortega, Julieta Prandi se fue del país con un hombre: los detalles

La noticia llamó la atención por el momento en el que trascendió, mientras continúa la repercusión mediática por el final de la relación entre la modelo y el cantante.

Además, el viaje tiene un antecedente particular. Por estas fechas, Julieta Prandi y Emanuel Ortega tenían previsto viajar al exterior para disfrutar de su luna de miel, un plan que quedó trunco tras la ruptura, que se produjo apenas 27 días después de su casamiento civil.

La información sobre aquella escapada había salido a la luz a raíz de un compromiso profesional de la modelo. Prandi iba a conducir la entrega de los premios Martín Fierro de Radio, cuya fecha original era el 6 de octubre.

Sin embargo, la ceremonia debió postergarse hasta el 21 de octubre por cuestiones logísticas relacionadas con la organización del evento. Ante ese cambio, la modelo le había comunicado a APTRA que para esa fecha estaría de viaje con su marido, por lo que decidió bajarse de la conducción.

Qué postura tomó Dante Ortega con Julieta Prandi tras la escandalosa separación de su tío Emanuel

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, a pocas semanas de haber pasado por el registro civil, sigue generando repercusiones. Esta vez, quien volvió a referirse a la inesperada ruptura fue Dante Ortega, hijo de Sebastián Ortega, que sorprendió con una reflexión que muchos interpretaron como un mensaje dirigido a la modelo.

El joven, que actualmente participa de Es mi sueño famosos, el ciclo nocturno de El Trece, había optado por mantener cierta cautela al hablar de la crisis sentimental de su tío. Sin embargo, durante su visita de este viernes a La Mañana de Moria, compartió su mirada sobre lo ocurrido y dejó una frase que no pasó inadvertida.

“Yo no sé qué pudo haber pasado. Me sorprendió el comunicado... lo que sí puedo decir es que cuando escribís algo así, estás obligando a la otra parte a hablar”, expresó. Y profundizó su postura al remarcar la importancia de cuidar la intimidad de quien no desea exponerse públicamente.

“En ese sentido, siento que hay que tener criterio y un poco de cuidado... cuando quisiste tanto a la otra persona, lo tenés que cuidar si no quiere exponerse”, agregó, en una reflexión que fue leída como un posible reproche hacia Julieta Prandi, teniendo en cuenta la postura reservada que siempre mantuvo Emanuel Ortega sobre su vida privada.

De todas maneras, Dante se encargó de aclarar que sus palabras no buscaban cuestionar a la conductora y destacó el vínculo que mantiene con ella. “No quiero juzgar a Juli porque con ella tengo la mejor. Pero bueno, a mí me sorprendió como a todos. Les deseaba los mejores augurios”, sostuvo.

Más adelante, el joven apeló a otra de sus pasiones, la astrología, para explicar su interpretación de la ruptura. “Juli es de Tauro y mi tío de libra... pero en este momento, Escorpio está en Venus y eso tiene efecto sobre los vínculos... saca la parte más controladora de las personas”, comentó.

Finalmente, Dante Ortega cerró con humor y puso en duda la necesidad de casarse, tomando como referencia las experiencias sentimentales de su familia. “Yo no entiendo la necesidad que tiene la gente de casarse. Mis viejos se casaron y al año se separaron. Ahora se casa mi tío y a los 20 días se separa... ya está”, disparó.