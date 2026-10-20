El testimonio que dejó expuesto a Emanuel Ortega tras su separación de Julieta Prandi: "Hubo charlas, muchas"

Sebastián Waizer, el mejor amigo de Julieta Prandi, habló sobre la separación de la modelo y Emanuel Ortega y dio detalles de cómo atraviesa este momento.
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Sebastián Waizer habló en profundidad sobre la separación de su amiga Julieta Prandi y Emanuel Ortega y dejó varias revelaciones que dieron que hablar.
Sebastián Waizer, el mejor amigo de Julieta Prandi, habló sobre la separación de la modelo y Emanuel Ortega y dio detalles de cómo atraviesa este momento.
La persona que acompañó a la modelo durante su reciente viaje a Brasil habló en exclusiva con PrimiciasYa (América TV) y se refirió a los detalles que rodearon la ruptura. En su testimonio, profundizó sobre la determinación que tomó Julieta, cómo transitó el final de la relación y cuál fue la reacción del músico a ante una separación que sorprendió a todos.
"Está colapsada. En un punto, debería existir un duelo que no empezaron, porque no deja de ser el fin de una pareja de seis años", expresó Waizer, al referirse al estado emocional de su amiga tras el final de la relación, que se conoció apenas 27 días después de su casamiento por civil.
En ese sentido, el amigo de la conductora explicó que las separaciones pueden responder tanto al desgaste acumulado como a situaciones puntuales. "Uno se separa por un hartazgo de situaciones o algo improvisado del momento, que hace que uno tome una decisión drástica", reflexionó.
Sin embargo, dejó en claro que, en el caso de Prandi y Ortega, la ruptura fue consecuencia de conversaciones previas. " Hoy es imposible que vuelvan porque ellos no conversaron de 'cómo seguimos, qué hacemos', tanto legalmente como emocionalmente, en relación con lo que a ellos los une", sostuvo sobre la falta de diálogo entre ambos después de la separación.
Waizer defendió la decisión de su amiga y desmintió que el cantante se hubiera enterado de la ruptura a través de las redes sociales: "Te puedo decir que la persona protagonista, su exmarido, no se enteró por un comunicado. Hubo charlas, muchas. Que del otro lado no validen mi palabra... Hasta que uno reacciona, lo que hizo Julieta fue un comunicado porque, si hay una crisis o se separaron y cada uno duerme en diferentes lugares, para que esto no crezca, decidió cortar de cuajo...".
"Cuando dos personas pierden la comunicación y no pueden conectar el uno con el otro eso lleva a un fin de pareja", siguió. Y agregó sobre las versiones de tercera en discordia: "Entiendo que todo conduce a una infidelidad. Hay algo en ellos que no podían congeniar más. Hoy Julieta está parada en otro lado en la vida. Le costó mucho empoderarse, quererse, validarse".
Emanuel Ortega rompió el silencio sobre su separación de Julieta Prandi y expresó su malestar por la exposición pública que tomó la ruptura, apenas 27 días después de su casamiento. En una entrevista con SQP (América TV), el cantante se refirió al difícil momento personal que atraviesa y dejó en claro que no eligió quedar en el centro de la atención mediática.
Al ser consultado sobre cómo vive las repercusiones de la separación, el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar reconoció que le resulta incómodo que una situación tan íntima se convierta en tema de debate público. "Cuando uno no elegir estar en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es feo que te lleven ahí. Verte en un barro que no elegiste", manifestó.
Además, el músico se refirió a los comentarios que surgieron en los últimos días por las declaraciones de algunos integrantes de su entorno familiar. Frente a las versiones sobre una posible postura del clan Ortega respecto de la ruptura, aclaró que cada uno se maneja de manera independiente y que no hubo una decisión conjunta de salir a hablar.
"Nadie salió a hablar. Tengo una familia grande, somos muchos, y cada uno tiene su vida. En sus tareas diarias, creo que agarraron a un par y le preguntaron", explicó Emanuel, al referirse a las consultas que recibieron algunos de sus familiares en medio de la repercusión mediática de la separación.