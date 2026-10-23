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Elina Costantini tomó una firme decisión tras recibir amenazas: "Fueron varias veces"

Elina, la esposa de Eduardo Costantini, contó que atraviesa una situación delicada desde hace meses y optó por tomar una drástica determinación.

23 oct 2026, 16:36
Elina Costantini tomó una firme decisión tras recibir amenazas: Fueron varias veces

Elina Costantini tomó una firme decisión tras recibir amenazas: "Fueron varias veces"

Elina Costantini tomó una firme decisión tras recibir amenazas: Fueron varias veces

Elina Costantini tomó una firme decisión tras recibir amenazas: "Fueron varias veces"

En medio de rumores y versiones cruzadas, Elina Costantini rompió el silencio sobre las amenazas que recibe desde hace varios meses. La esposa de Eduardo Costantini reconoció que la situación la llevó a reforzar su seguridad para protegerse a ella, a su hija y hasta a su mascota.

La modelo explicó que, aunque el tema es delicado y prefiere no profundizar, decidió hacerlo público como una forma de resguardo: "Esto viene pasando hace muchos meses y la verdad que no lo quiero seguir fomentando, pero como verán estoy con seguridad, me estoy cuidando, a mi hija y también a mi perro", aseguró en diálogo con Puro Show y otros medios.

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Consultada por el origen de las amenazas, evitó dar detalles y fue tajante: "No lo puedo decir, porque si lo tuviera que decir lo tengo que denunciar. Estoy esperando que si esto sigue avanzando, tener que hacer las denuncias correspondientes".

Elina remarcó que los hechos se repitieron en varias ocasiones y que, por ahora, eligió no judicializar el caso: "Fueron varias veces, varias ocasiones, hace muchos meses. Y yo por una cuestión de cuidar… respeto mucho su trabajo y los medios, yo soy periodista también. Y creo que hacerlo público te resguarda, te cuida un poco", explicó.

Qué dijo Elina Costantini sobre la polémica con Teresa Costantini

En la misma entrevista, Elina Costantini fue consultada por el conflicto con Teresa Costantini, la exesposa de Eduardo Costantini, con quien mantienen una batalla judicial por el uso del apellido: "No puedo hablar porque la jueza nunca habló, ni mi marido tampoco, la otra parte sí, y se pidió que por favor no hablara a nadie".

La periodista subrayó la importancia de proteger a su hija y confió en que la Justicia sabrá actuar cuando sea necesario: "Hay un juez de menores, no nos olvidemos, mi hija, que es la menor que hay que proteger. Que es un bebé casi recién nacido", destacó.

     

 

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