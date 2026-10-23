Elina Costantini tomó una firme decisión tras recibir amenazas: "Fueron varias veces"

Qué dijo Elina Costantini sobre la polémica con Teresa Costantini
En la misma entrevista, Elina Costantini fue consultada por el conflicto con Teresa Costantini, la exesposa de Eduardo Costantini, con quien mantienen una batalla judicial por el uso del apellido: "No puedo hablar porque la jueza nunca habló, ni mi marido tampoco, la otra parte sí, y se pidió que por favor no hablara a nadie".
La periodista subrayó la importancia de proteger a su hija y confió en que la Justicia sabrá actuar cuando sea necesario: "Hay un juez de menores, no nos olvidemos, mi hija, que es la menor que hay que proteger. Que es un bebé casi recién nacido", destacó.