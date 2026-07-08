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Problema familiar

Feroz demanda de Teresa Costantini a Eduardo y Elina: el drama que atraviesan sus hijos

Teresa Costantini avanzó con una contrademanda contra Eduardo Costantini y Elina Fernández tras el escándalo por el uso del apellido y reveló cómo el conflicto impactó en sus hijos.

8 jul 2026, 17:02
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Feroz demanda de Teresa Costantini a Eduardo y Elina: el drama que atraviesan sus hijos

Feroz demanda de Teresa Costantini a Eduardo y Elina: el drama que atraviesan sus hijos

Feroz demanda de Teresa Costantini a Eduardo y Elina: el drama que atraviesan sus hijos

Feroz demanda de Teresa Costantini a Eduardo y Elina: el drama que atraviesan sus hijos

El conflicto legal entre Teresa Costantini y Eduardo Costantini volvió a escalar con un nuevo cruce en los tribunales. Después de que se conociera el reclamo impulsado por el empresario y su esposa, Elina Fernández, para impedir que la directora continúe utilizando el apellido Costantini, trascendió que Teresa respondió con una contrademanda por daños y perjuicios contra ambos, profundizando aún más la disputa judicial.

Teresa habló en Intrusos (América TV) y se refirió por primera vez a la situación que la enfrenta a quien fue su marido durante décadas y al también padre de sus hijos.

Al recordar aquellos años, Teresa explicó por qué comenzó a usar el apellido con el que más tarde consolidó su trayectoria profesional: "Yo trato de encontrarle el humor a todo en la vida, trato y además lo tengo. Para mí, tener el apellido de mi marido en ese momento era una obligación, era lo normal".

"Creo que la opinión pública me entiende y me quedé muy impresionada de la repercusión que tiene, me dejó un poco de cama también", confesó.

"Eduardo lo aprueba esto, pero no sé si es idea de él. A lo que voy es que hay toda una historia que es mucho más importante y que trasciende cualquier tipo de cuestión que puede pasar, sobre todo a esta edad. Estoy grande para que me vengan a atacar. Igual no soy ninguna víctima", sostuvo respecto a quién considera responsable de la demanda en su contra.

Durante la entrevista, Teresa también contó que la disputa judicial tuvo consecuencias dentro de su círculo íntimo y reconoció que sus seres queridos atraviesan el conflicto con mucho dolor. "Mis hijos están dolidos", expresó al referirse al impacto que la causa tuvo en su familia.

Consultada por Elina, la cineasta evitó profundizar en su figura y dejó en claro que no tiene intención de involucrarla en la polémica. "A Elina la vi una vez en un casamiento de un nieto, pero no me quiero meter ahí. No quiero aventurar. Una tiene que accionar de acuerdo a su propia ética y principios y seguir adelante", afirmó.

En cambio, al hablar de Eduardo, Teresa fue mucho más tajante y no ocultó el desencanto que le provoca la situación que atraviesan: "A Eduardo lo desconozco en esta situación, no sé quién es".

     

 

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Eduardo Costantini

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