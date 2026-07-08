Feroz demanda de Teresa Costantini a Eduardo y Elina: el drama que atraviesan sus hijos

"Eduardo lo aprueba esto, pero no sé si es idea de él. A lo que voy es que hay toda una historia que es mucho más importante y que trasciende cualquier tipo de cuestión que puede pasar, sobre todo a esta edad. Estoy grande para que me vengan a atacar. Igual no soy ninguna víctima", sostuvo respecto a quién considera responsable de la demanda en su contra.
Durante la entrevista, Teresa también contó que la disputa judicial tuvo consecuencias dentro de su círculo íntimo y reconoció que sus seres queridos atraviesan el conflicto con mucho dolor. "Mis hijos están dolidos", expresó al referirse al impacto que la causa tuvo en su familia.
Consultada por Elina, la cineasta evitó profundizar en su figura y dejó en claro que no tiene intención de involucrarla en la polémica. "A Elina la vi una vez en un casamiento de un nieto, pero no me quiero meter ahí. No quiero aventurar. Una tiene que accionar de acuerdo a su propia ética y principios y seguir adelante", afirmó.
En cambio, al hablar de Eduardo, Teresa fue mucho más tajante y no ocultó el desencanto que le provoca la situación que atraviesan: "A Eduardo lo desconozco en esta situación, no sé quién es".