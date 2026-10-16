“Encuentros íntimos”: los chats de la amante de Emanuel Ortega que habrían detonado su separación de Julieta Prandi

Qué dicen los chats de Emanuel con una vestuarista que llegaron a las manos de Julieta Prandi

En un primer momento, las versiones apuntaron a Mariana Marx, escritora y amiga de Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel. Más tarde, el nombre de Josefina Lynch, quien fue novia de Joaquín Levinton, quedó en el centro de las especulaciones después de que trascendiera que Prandi habría encontrado mensajes íntimos en el celular de su marido. Sin embargo, ambas mujeres negaron tener algún vínculo sentimental con el intérprete.

Ahora, la posible participación de una vestuarista volvió a poner el foco en lo que habría ocurrido antes de la boda. “Fuente inesperada me dice que va a aparecer una nueva persona en todo el lore que hay entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega”, adelantó Pochi durante el programa.

Luego, la panelista profundizó en la información que recibió y explicó: “Lo que me cuentan es que, previo al casamiento, Emanuel Ortega se habría estado hablando con una vestuarista. Y le habría dicho de tener un encuentro en el estudio. Pero, más allá de esto, esta vestuarista le habría mandado todos los chats a Julieta Prandi”.

La revelación abrió una nueva incógnita: si la modelo habría tenido acceso a esas conversaciones antes de casarse, ¿qué sucedió entre ellos para que finalmente decidieran dar ese paso y poco después anunciar la separación?

Pochi insistió en que los mensajes habrían sido determinantes para el conflicto. “Me cuentan que previo al casamiento Julieta habría recibido chats por parte de esta chica, relacionada a conversaciones con Emanuel donde estaban planeando un encuentro en el estudio de él. Eso habría sido el principal detonante de la pelea”, sostuvo.

La conversación en el programa sumó, además, un comentario de Pampito, quien intervino para remarcar el tenor que habrían tenido esos intercambios. “Los chats no eran un chichoneo, había una intención de…”, deslizó, dejando abierta la posibilidad de que las conversaciones tuvieran un contenido mucho más comprometedor.

Por su parte, Fernanda Iglesias lanzó una frase filosa al recordar las declaraciones del hermano del cantante sobre el lugar donde supuestamente se habría planeado el encuentro. “El hermano de Emanuel Ortega había salido a decir que el estudio no era un bulo, ¡pero era un bulo!”, disparó.

De esta manera, la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega suma una nueva versión que, por el momento, se apoya en los testimonios difundidos en televisión. Mientras siguen apareciendo nombres vinculados a la polémica, la incógnita pasa por saber si surgirán nuevos detalles sobre las presuntas conversaciones y qué ocurrió puertas adentro de la pareja antes de su sorpresiva ruptura.