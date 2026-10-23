¡Escándalo! Aseguran que Emanuel Ortega hizo un "trío" con Josefina Lynch y su hermana

Qué dijo Julieta Prandi de Josefina Lynch

En una entrevista con LAM (América TV), Julieta Prandi rompió el silencio sobre las distintas mujeres que fueron vinculadas con Emanuel Ortega en medio de su separación. Una de las primeras en aparecer en la conversación fue Mariana Marx, a quien la modelo desligó por completo de los motivos que llevaron al final de la relación.

"No tiene nada que ver con lo que pasó ahora. No sé ni quién lo trajo a colación. A Mariana la conocí y no tuve ningún entredicho. Ella misma lo dijo, no tuvimos ningún entredicho. Tuvimos una charla normal del libro, de mi historia y punto. Mi discusión con Emanuel en ese momento tiene que ver con otra cosa", aclaró la modelo, dejando en claro que aquel episodio no tuvo relación con la reciente ruptura.

Sin embargo, el tono de sus declaraciones cambió cuando le mencionaron a Josefina Lynch, la cantante que quedó envuelta en los rumores de infidelidad después de contar públicamente cómo fueron sus encuentros con Ortega en el estudio de grabación. Lejos de esquivar el tema, Prandi dejó entrever su sorpresa por algunos detalles que desconocía.

"La escuché, imposible no hacerlo. Fue tan clara y tan detallista que de hecho me terminé enterando de que había estado tres días, no uno, como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel. Haciendo honor, como ella dijo, a su generosidad. Es todo lo que te puedo decir al respecto. Creo que ella fue más que clara en lo que dijo", expresó.