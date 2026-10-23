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¡Escándalo! Aseguran que Emanuel Ortega hizo un "trío" con Josefina Lynch y su hermana

Martín Salwe hizo volar todo por los aires al revelar una explosiva versión sobre Emanuel Ortega, quien le habría sido infiel a Julieta Prandi no solo con Josefina Lynch, sino también ¡con su hermana!

23 oct 2026, 20:07
¡Escándalo! Aseguran que Emanuel Ortega hizo un trío con Josefina Lynch y su hermana

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La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue sumando capítulos inesperados. En medio de las versiones que vinculan al músico con Josefina Lynch, surgió una nueva información que podría darle un giro todavía más escandaloso a la historia: el cantante también habría estado con Tita, su hermana.

La explosiva versión fue revelada por Martín Salwe en SQP (América TV), donde el panelista aportó nuevos detalles sobre lo que habría sucedido durante los encuentros que mantuvieron Ortega y Lynch en un estudio de grabación.

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"Hasta ahora siempre se habló que en esos tres días, solo eran dos actores, Emanuel y Josefina. Ella va acompañada al estudio de Tita, como es cantante, le dice, que cante con nosotros. A esa pieza musical que tenía por hacer, el coro lo hace Josefina y Tita", relató Salwe, al explicar cómo habría aparecido una tercera persona en la historia.

Sin embargo, lo más fuerte llegó después, cuando el periodista lanzó una versión que dejó abierta la posibilidad de un nuevo escándalo alrededor del músico y las hermanas Lynch. "Habría sucedido que Emanuel no solo estuvo con Josefina sino también con Tita, la hermana. Un trío", aseguró, dejando a todos sorprendidos con esta inesperada revelación.

Qué dijo Julieta Prandi de Josefina Lynch

En una entrevista con LAM (América TV), Julieta Prandi rompió el silencio sobre las distintas mujeres que fueron vinculadas con Emanuel Ortega en medio de su separación. Una de las primeras en aparecer en la conversación fue Mariana Marx, a quien la modelo desligó por completo de los motivos que llevaron al final de la relación.

"No tiene nada que ver con lo que pasó ahora. No sé ni quién lo trajo a colación. A Mariana la conocí y no tuve ningún entredicho. Ella misma lo dijo, no tuvimos ningún entredicho. Tuvimos una charla normal del libro, de mi historia y punto. Mi discusión con Emanuel en ese momento tiene que ver con otra cosa", aclaró la modelo, dejando en claro que aquel episodio no tuvo relación con la reciente ruptura.

Sin embargo, el tono de sus declaraciones cambió cuando le mencionaron a Josefina Lynch, la cantante que quedó envuelta en los rumores de infidelidad después de contar públicamente cómo fueron sus encuentros con Ortega en el estudio de grabación. Lejos de esquivar el tema, Prandi dejó entrever su sorpresa por algunos detalles que desconocía.

"La escuché, imposible no hacerlo. Fue tan clara y tan detallista que de hecho me terminé enterando de que había estado tres días, no uno, como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel. Haciendo honor, como ella dijo, a su generosidad. Es todo lo que te puedo decir al respecto. Creo que ella fue más que clara en lo que dijo", expresó.

     

 

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