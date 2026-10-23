El doloroso descargo de Emanuel Ortega tras las declaraciones de Julieta Prandi y los rumores de infidelidad

En su publicación, el cantante también confirmó el final de la relación y dejó entrever que la ruptura se produjo de una manera diferente a la que él hubiera deseado. Aunque evitó profundizar en los motivos de la separación, sus palabras reflejaron su postura frente a la decisión tomada.

"Mi vínculo de pareja se terminó. Pero las formas no fueron las que yo hubiese elegido", manifestó, en uno de los pasajes más contundentes de su mensaje.

Además, hizo referencia a las decisiones personales que, según planteó, deben aceptarse incluso cuando no coinciden con los propios deseos. " Las desiciones ajenas son eso, ajenas, y no queda otra que aceptarlas", escribió.

Por último, el artista pidió respeto y comprensión en medio de las repercusiones que generó la separación. En particular, hizo hincapié en la necesidad de evitar que personas ajenas a la situación queden involucradas en especulaciones que considera injustas.

"Pido respeto y comprensión, no solo para mi, sino para las personas que se vieron injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable e innecesario", concluyó.

De esta manera, Ortega eligió expresarse públicamente para fijar su posición frente a los rumores y dejar en claro que, si bien la relación llegó a su fin, no está dispuesto a alimentar las versiones que circularon sobre la intimidad de la pareja.

Qué dijo Julieta Prandi de Ana Paula Dutil

En su paso por LAM (América TV), Julieta Prandi fue consultada sobre Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega y madre de sus hijos, luego de que surgieran versiones que la vinculaban con el acercamiento entre el músico y Josefina Lynch, la expareja de Joaquín Levinton.

Según trascendió, Ana Paula se habría contactado con Lynch y ambas conversaron sobre un proyecto musical. Debido al buen vínculo que mantienen, Ortega le habría ofrecido su estudio de grabación para que pudiera trabajar en su música. Esta situación despertó especulaciones sobre el papel que habría tenido Dutil en el acercamiento entre ambos.

En ese contexto, Prandi fue consultada sobre la relación de su expareja con Ana Paula y las versiones que comenzaron a circular alrededor de la separación. Sin embargo, la modelo prefirió mantener distancia de la polémica y evitó hacer comentarios sobre terceros, dejando en claro que no tenía intenciones de profundizar en cuestiones que excedieran su vínculo con el cantante.

"No me interesa hablar de nadie más. Él y yo sabemos lo que pasó, qué estuvo mal, y nada. Me quiero llevar los mejores recuerdos de esta relación, entender que a veces sale bien y que a veces no", expresó la conductora.