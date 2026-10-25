Emoción y música: las fotos del casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero con muchos famosos presentes

El lugar estuvo ambientado de flores y Andrea Ghidone eligió tres vestidos distintos para cadaa momento del casamiento. "Dijimos que sí, rodeados de las personas que más amamos", expresó profunda la artista en su posteo de Instagram.

La pareja formalizó así su vínculo rodeada de familiares, amigos y figuras del espectáculo entre las que se destacaron: Susana Roccasalvo, Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, Barbie Simons, Rocío Marengo, Fede Bal y Evelyn Botto, y la periodista Débora D'Amato, entre otros.

Los presentes acompañaron a los recién casados en una noche a pura música, diversión y amor.

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Cómo fue la propuesta de casamiento entre Andrea Ghidone y Pablo Otero

Mediante su cuenta de Instagram y emocionada por la noticia, Andrea Ghidone anunció en 2025 su boda con Pablo Otero, importane empresario del rubro del tabaco.

La bailarina uruguaya indicó que dará el paso más importante de toda su vida y se entregará de lleno al sentimiento más noble. “Les cuento que en 2026 nos casamos”, escribió al momento de comunicar el anuncio.

Entre cientos de likes y comentarios, diferentes amigos, famosos y colegas le dejaron su felicitación dado a que fue todo una sorpresa y nadie lo esperaba.