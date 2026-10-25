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Emoción y música: las fotos del casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero con muchos famosos presentes

La bailarina Andrea Ghidone y el empresario Pablo Otero festejaron su casamiento en un evento con muchos famosos presentes, shows musicales y lágrimas. Las imágenes.

25 oct 2026, 09:20
Emoción y música: las fotos del casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero con muchos famosos presentes

Emoción y música: las fotos del casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero con muchos famosos presentes

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Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento el sábado 24 de octubre por la noche en un evento que contó con la presencia con muchos invitados de la farándula.

La bailarina y el empresario dieron el sí en una noche que contó con mucha emoción y una celebración que incluyó también shows musicales en vivo con la presencia del cantante Carlos Vives.

El evento tuvo lugar en el en Rüt Haus y la pareja tuvo su ingreso al salón entre aplausos y una profunda emoción por parte de los dos.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando la novia preparó una declaración de amor eligió compartirla en forma de canción con todos los invitados.

El lugar estuvo ambientado de flores y Andrea Ghidone eligió tres vestidos distintos para cadaa momento del casamiento. "Dijimos que sí, rodeados de las personas que más amamos", expresó profunda la artista en su posteo de Instagram.

La pareja formalizó así su vínculo rodeada de familiares, amigos y figuras del espectáculo entre las que se destacaron: Susana Roccasalvo, Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, Barbie Simons, Rocío Marengo, Fede Bal y Evelyn Botto, y la periodista Débora D'Amato, entre otros.

Los presentes acompañaron a los recién casados en una noche a pura música, diversión y amor.

RS Fotos}

Cómo fue la propuesta de casamiento entre Andrea Ghidone y Pablo Otero

Mediante su cuenta de Instagram y emocionada por la noticia, Andrea Ghidone anunció en 2025 su boda con Pablo Otero, importane empresario del rubro del tabaco.

La bailarina uruguaya indicó que dará el paso más importante de toda su vida y se entregará de lleno al sentimiento más noble. “Les cuento que en 2026 nos casamos”, escribió al momento de comunicar el anuncio.

Entre cientos de likes y comentarios, diferentes amigos, famosos y colegas le dejaron su felicitación dado a que fue todo una sorpresa y nadie lo esperaba.

     

 

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