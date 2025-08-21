Una famosa actriz sorprendió y anunció que se casa en 2026: de quién se trata

Quién es Pablo Otero, el futuro marido de Andrea Ghidone

Pablo Otero es accionista mayoritario y presidente de Tabacalera Sarandí, una empresa con sede en Buenos Aires que lleva en el mercado del tabaco 25 años y cuenta con 400 empleados. Además, es piloto de turismo carretera y presidente del Grupo Madero Sur, una empresa dedicada a la prestación de servicios profesionales en las áreas de Arquitectura, Construcción y Desarrollos.

El grupo el año pasado se convirtió en accionista de Net TV a partir de la compra de acciones a Perfil. En una nota que dio en marzo a Revista Noticias, el empresario reportó que la compañía importa y exporta tabacos en bruto. "Nuestra facturación anual asciende a cerca de US$800 millones y contribuimos con más de US$500 millones en impuestos varios anualmente", agregó.

Hace una semana, el dueño de Tabacalera Sarandí quedó involucrado en un fuerte escándalo ya que la Corte falló en su contra y deberá pagar una deuda de US$1.000 millones.

Por unanimidad, el máximo tribunal declaró constitucional el impuesto mínimo al tabaco y, en consecuencia, la empresa deberá pagar una deuda de más de 1.000 millones de dólares que acumuló con el fisco desde 2018. La información fue revelada por los periodistas Lucía Salinas y Nicolás Diana del diario Clarín.

Según supo Noticias, el fallo, que contó con la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y tres conjueces, desestimó todos los argumentos de la empresa, que se había amparado en cautelares judiciales durante años para no pagar el tributo.

El eje central de la decisión de la Corte fue que Tabacalera Sarandí no pudo probar que la ley que estableció el impuesto mínimo fuera "irrazonable" o afectara su derecho a la propiedad. Los jueces sostuvieron que el Poder Judicial no debe evaluar los impactos económicos de los impuestos, ya que eso es una facultad de los otros poderes del Estado.

Además, el fallo remarcó que los impuestos son un "valioso instrumento de regulación" y que es "razonable que el Estado alcance a determinadas actividades con un tributo diferenciado", en este caso, con una finalidad de salud pública para desalentar el consumo de cigarrillos. La Corte calificó la presentación de la empresa como "desprovista de sustento fáctico y jurídico consistente".

El caso se inició en 2018, cuando Tabacalera Sarandí se presentó en la Justicia para no pagar el impuesto mínimo, argumentando que era una pequeña Pyme y que el tributo le impedía competir. Sin embargo, gracias a no pagar ese impuesto, la empresa pasó de tener el 5,6% del mercado en 2016 al 38,4% en 2023. El propio Otero admitió en una entrevista que su compañía facturaba 800 millones de dólares al año.

En su fallo, la Corte también rechazó una última maniobra de Otero, quien la semana pasada intentó ganar tiempo informando que se había acogido a un plan de pagos, sin presentar ninguna documentación que lo acreditara.

Con esta decisión, se pone fin a una larga disputa judicial que le permitió a Otero consolidar su poder en el mercado del tabaco a base de no pagar impuestos. Ahora, deberá afrontar una deuda que, según las estimaciones, supera los 1.000 millones de dólares.