Homero Pettinato reconoció que sigue enamorado de La Reini y fue contundente: "Amor hay, pero..."

Hace poco más de un mes, la Reini había asegurado en diálogo con PrimiciasYa que estaba alejada del amor y de los hombres, especialmente de Homero Pettinato. “¡Atrás, Satanás! ¡Te hago el crucifijo! No quiero saber nada con ningún hombre ”, había disparado en aquella oportunidad.

Luego, profundizó en la intensidad de la relación y en las diferencias que siguen separándolos, pese al amor que asegura que existe entre ambos. “Cuando el contacto es amoroso, es algo muy fuerte lo que nos pasa a los dos. Pero nuevamente y rápido vuelven las diferencias que nos ponen en caminos separados. No sé qué decirte qué podría pasar en el futuro, pero es una situación muy difícil ”, compartió.

Finalmente, el hijo de Roberto Pettinato reflexionó sobre lo difícil que puede resultar sostener una relación cuando los sentimientos no alcanzan para superar las incompatibilidades. Desde su experiencia, diferenció el dolor de dejar de amar del desafío de querer a alguien con quien no es posible construir una pareja.

“Yo he dejado de amar y me han dejado de amar, cuando te dejan de amar es terrible, cuando dejas de amar es difícil comunicarlo pero no hay forma de refutarlo y darle la vuelta, cuando amas a alguien que no te hace bien es muy difícil. Esta es muy difícil porque no es ‘no te amo más’ es ‘no podemos estar juntos’. Amor hay, pero también hay una larga lista de incompatibilidades que hacen que no funcione la alquimia del amor, no es solamente amarse ”, concluyó.

Cómo fue la relación de Homero Pettinato y Sofía Gonet

La historia de amor entre Homero Pettinato y Sofía “La Reini” Gonet comenzó a principios de diciembre de 2024, cuando coincidieron en Sería Increíble, el programa de streaming de Olga. La química entre ambos se hizo evidente al aire y, con el paso de las semanas, el vínculo trascendió la pantalla. En enero de 2025, la influencer confirmó que estaban iniciando una relación y reconoció que estaba muy enamorada.

Durante los primeros meses, la pareja se mostró entusiasmada con la relación e incluso llegó a hablar de proyectos a futuro. Sin embargo, en julio de 2025 comenzaron a aparecer señales de distanciamiento. La Reini hizo pública la ruptura y, días después, contó algunas situaciones que le habían generado malestar durante el noviazgo. Entre sus reproches, mencionó la falta de atención y de gestos por parte del conductor, mientras que Homero optó inicialmente por mantener su vida privada al margen de la exposición mediática.

Con el tiempo, la separación quedó marcada por fuertes declaraciones cruzadas, la filtración de conversaciones privadas y varios intentos de reconciliación. En enero de 2026, Gonet definió la relación como tóxica y reconoció que ambos habían terminado mostrando su peor versión. También sostuvo que la dinámica entre ellos había sido perjudicial y que necesitaba priorizar su bienestar. Meses después, aseguró que ya no estaba enamorada y que habían retomado el contacto cero tras varios intentos fallidos de volver.