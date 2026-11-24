Fede Bal y Evelyn Botto compartieron ese video en una tarde de relax y amor juntos de cara a la temporada de verano que está a punto de comenzar disfrutando de un día espectacular de pileta.

Durante una reciente participación en el ciclo Banquete de OLGA, la pareja reveló que tienen intimidad todos los días e incluso contaron que pueden hacerlo dos veces en una misma jornada. "A la mañana y a la noche", confesaba el actor.

Cómo nació el romance de Fede Bal y Evelyn Botto

El romance entre Fede Bal y Evelyn Botto nació de una atracción que comenzó varios años antes de que se convirtieran en pareja. Se conocieron en el ambiente artístico, tuvieron un primer acercamiento laboral y, después de mucho tiempo, terminaron protagonizando una historia de amor que inicialmente prefirieron mantener en privado.

La confirmación de la relación llegó en diciembre de 2025, cuando Evelyn contó en su programa Tapados de Laburo de Olga, que estaba saliendo con un chico y, ante la pregunta directa de sus compañeros, respondió que era su novio. El actor reaccionó enviando un audio al programa y celebró que finalmente se hiciera pública la relación.

Poco después compartieron su primera fotografía juntos en Instagram durante un viaje romántico a Nueva York, con una imagen tomada en el Puente de Brooklyn. Luego llegaron juntos al estadio de River Plate y fueron filmados a los besos durante el recital de Oasis, mostrándose enamorados ante el público.