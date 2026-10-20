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Conmoción por la muerte de Sahara Ray, la exnovia de Justin Bieber, a los 34 años

La familia de la modelo australiana confirmó que falleció en un hospital, rodeada de sus seres queridos. Había hablado públicamente de su diagnóstico de Guillain-Barré, aunque no se informó la causa de su muerte.

20 oct 2026, 08:25
Murió Sahara Ray, la exnovia de Justin Bieber

Murió Sahara Ray, la exnovia de Justin Bieber

Murió Sahara Ray, la exnovia de Justin Bieber

Murió Sahara Ray, la exnovia de Justin Bieber

La modelo y diseñadora australiana Sahara Ray murió a los 34 años, a pocos meses del nacimiento de su hija, Snow. Su familia confirmó la noticia al portal estadounidense TMZ y señaló que estaba acompañada por sus seres queridos en el hospital.

“Murió anoche, rodeada de sus familiares en el hospital. Era muy querida”, expresaron sus allegados al medio.

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Hasta el momento no se confirmó la causa del fallecimiento. En 2024, Sahara había contado públicamente que había sido diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, no se estableció que esa enfermedad estuviera relacionada con su muerte.

Quién era Sahara Ray y cómo surgieron los rumores con Justin Bieber

Hija del surfista profesional Tony Ray y de Gretchen Bach, Sahara construyó su carrera entre el modelaje, las redes sociales y el diseño de indumentaria.

En 2014 lanzó Sahara Ray Swim, su propia marca de trajes de baño, con la que desarrolló su faceta como emprendedora.

Su nombre ganó mayor repercusión internacional en 2016, cuando fue fotografiada durante unas vacaciones en Hawái junto a Justin Bieber. Aquellas imágenes despertaron versiones de romance, aunque el cantante nunca confirmó públicamente una relación.

Su reciente maternidad y los mensajes dedicados a su hija

En los últimos meses, Sahara había compartido con sus seguidores una etapa muy especial: su maternidad y los primeros meses de Snow.

La modelo documentó distintos momentos del embarazo y, el 25 de enero, contó que esa noche le inducirían el parto. Más adelante publicó imágenes con su beba en brazos.

Uno de esos videos, compartido el 26 de abril, estuvo acompañado por “Everything Hallelujah”, una canción de Justin Bieber.

El 19 de julio volvió a dedicarle un emotivo posteo a la pequeña. “Todo mi corazón. Bebé Snow”, escribió junto a una serie de fotografías que, tras conocerse su muerte, adquirieron un significado especialmente conmovedor.

     

 

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