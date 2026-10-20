Conmoción por la muerte de Sahara Ray, la exnovia de Justin Bieber, a los 34 años

En 2014 lanzó Sahara Ray Swim, su propia marca de trajes de baño, con la que desarrolló su faceta como emprendedora.

Su nombre ganó mayor repercusión internacional en 2016, cuando fue fotografiada durante unas vacaciones en Hawái junto a Justin Bieber. Aquellas imágenes despertaron versiones de romance, aunque el cantante nunca confirmó públicamente una relación.

Su reciente maternidad y los mensajes dedicados a su hija

En los últimos meses, Sahara había compartido con sus seguidores una etapa muy especial: su maternidad y los primeros meses de Snow.

La modelo documentó distintos momentos del embarazo y, el 25 de enero, contó que esa noche le inducirían el parto. Más adelante publicó imágenes con su beba en brazos.

Uno de esos videos, compartido el 26 de abril, estuvo acompañado por “Everything Hallelujah”, una canción de Justin Bieber.

El 19 de julio volvió a dedicarle un emotivo posteo a la pequeña. “Todo mi corazón. Bebé Snow”, escribió junto a una serie de fotografías que, tras conocerse su muerte, adquirieron un significado especialmente conmovedor.