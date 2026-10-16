Ivana Figueiras cruzó con todo a Chechu Bonelli y confirmó cuándo se casa con Darío Cvitanich

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich están pasando por un gran momento en su romance y confirmaron hace unos días que darán el gran paso del casamiento el próximo año.
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Ivana Figueiras confirmó cuándo dará el sí con Darío Cvitanich y también respondió a los palitos públicos de la expareja del futbolista, Chechu Bonelli.
Ivana Figueiras y Darío Cvitanich están pasando por un gran momento en su romance y confirmaron hace unos días que darán el gran paso del casamiento el próximo año.
En una nota con el programa Puro Show (El Trece), la modelo confirmó que dará el sí con el ex de Chechu Bonelli en marzo del próximo año y se mostró feliz por el presente de amor que viven.
"La verdad que estoy muy contenta, lo estoy viviendo con mucha alegría y re bien. Me sorprendió bastante la propuesta", comenzó la modelo feliz por el presente que atraviesa con el exfutbolista.
Y remarcó acerca de la tensión entre su pareja y la ex, Chechu Bonelli: "Estamos intentando que el ruido de afuera no moleste. Ya pasó bastante tiempo y ya pasó una etapa bastante fea y ahora disfrutando", admitió.
Tras confirmar que el casamiento será en el mes de marzo, Ivana Figueiras remarcó que será una reunión íntima: "Vamos a invitar la gente más cercana y que queremos, que nos acompaña más en el día a día, todavía estamos armando la lista".
Consultada sobre las críticas de Chechu Bonelli a su ex Darío Cvitanich en el rol de papá, Ivana Figueiras salió a bancar a su pareja: "La vida y la carrera de Darío se basó en ser una persona responsable y a él o a cualquier persona que está tan comprometida con la crianza de sus hijos, entrar a un diario y ver que diga que no los mandas al colegio, es lógico que te haga ruido y no te guste. Él quiso mostrar las pruebas y está en todo su derecho", indicó.
Y dejó en claro sobre este punto de tensión mediática con la expareja de él: "Ni él ni yo tenemos un micrófono todos los días. Creo que siempre que se hace ruido de algo es porque cuando del otro lado todo es tan autorreferencial siempre salen estas cosas. Yo no me voy a hacer cargo del pasado de Darío ni él se tiene que hacer cargo del mío".
"Los dos vivimos nuestra relación de una forma muy linda. Esto no genera problemas, cero, estoy en un momento de mi vida que quiero disfrutar y vivir la vida, estoy llegando a los 40 años, ya viví un montón de cosas y ya sé qué quiero y qué no quiero. Si yo voy a estar en pareja para pelear prefiero estar sola que estoy increíblemente bien", dejó en claro Ivana Figueiras.
"¿Estás harta un poco ya?", le consultó el cronista. Y la modelo cerró categórica contra los embates de Chechu Bonelli: "No, ya a mí me chu... un huevo a esta altura. Estoy feliz, enfocada en mi vida, en mis hijas, en la salud y en mi presente".