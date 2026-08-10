Ivana Figueiras y Darío Cvitanich: de la supuesta tensión en una cena a la propuesta de casamiento

Este lunes en Intrusos (América Tv) se dio una particular situación cuando se encontraban analizando una foto de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich registradas el viernes por la noche en un exclusivo restaurante.
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En el ciclo Intrusos dieron detalles de la salida entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich que parecía un escándalo y terminó de la manera más romántica.
Este lunes en Intrusos (América Tv) se dio una particular situación cuando se encontraban analizando una foto de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich registradas el viernes por la noche en un exclusivo restaurante.
Ahí Adrián Pallares indicó de una supuesta tensión en la pareja durante la salida pública que habría sido observada por los presentes en el lugar. "En el medio de la cena Ivana empezó a levantar la voz y le pidió el teléfono", comentó el conductor.
Lo cierto es que cuando todo parecía indicar un momento de tensión entre la modelo y el exfutbolista a la vista de todos, la información dio un giro inesperado al instante.
Fue cuando Paula Varela recibió al aire el llamado de la propia Ivana Figueiras, que se había enterado de lo que se estaba hablando en el programa.
La modelo le aclaró a la periodista que nunca discutió con su pareja y que incluso Cvitanich le habría propuesto casamiento esa misma noche.
“Puedo decir que a mí me había llegado y ahora me lo corrobora ella, que esa noche le pidió casamiento”, confió la periodista al aire tras salir unos segundos de la mesa para hablar por teléfono con Figueiras.
Paula Varela dio así una sorpresiva noticia acerca de la pareja tras varios meses de amor, quienes por el momento no hicieron anuncio oficial al respecto.
Ivana Figueiras aclaró desde las redes sociales que no se dio ninguna pelea con su pareja Darío Cvitanich y se ofendió con los dueños del lugar donde estaba cenando.
"Me doy cuenta que llaman gente para que se sienten al lado de la mesa. Coma sola y encima invente cosas", advirtió la modelo y empresaria.
"Cuando ya estábamos terminando de comer llega un tipo solo, se sienta de espaldas a mi novo, me empieza a mirar y a hacerme señas. Yo pensé que era alguien intentando levantarme y obviamente no le dije nada a Darío para no armar quilombo", continuó su descargo.
Y remarcó: "Se lo conté recién al otro día. Resulta que hoy hay mil fotos comiendo e inventando cualquier cosa. Como que yo grité o le revisé el teléfono. Por favor si hay algún video mío gritando mándenmelo que no me di cuenta".
"Estaría bueno que dejen de acosarme. El teléfono que tengo en las fotos es mío. Lo que hacen es acoso", concluyó Ivana Figueiras contundente cuestionando a aquellos que tomaron la imagen de la pareja en el restaurante.