Ivana Figueiras y Darío Cvitanich: de la supuesta tensión en una cena a la propuesta de casamiento

La modelo le aclaró a la periodista que nunca discutió con su pareja y que incluso Cvitanich le habría propuesto casamiento esa misma noche.

“Puedo decir que a mí me había llegado y ahora me lo corrobora ella, que esa noche le pidió casamiento”, confió la periodista al aire tras salir unos segundos de la mesa para hablar por teléfono con Figueiras.

Paula Varela dio así una sorpresiva noticia acerca de la pareja tras varios meses de amor, quienes por el momento no hicieron anuncio oficial al respecto.

El furioso descargo de Ivana Figueiras tras las versiones sobre la supuesta discusión con Darío Cvitanich

Ivana Figueiras aclaró desde las redes sociales que no se dio ninguna pelea con su pareja Darío Cvitanich y se ofendió con los dueños del lugar donde estaba cenando.

"Me doy cuenta que llaman gente para que se sienten al lado de la mesa. Coma sola y encima invente cosas", advirtió la modelo y empresaria.

"Cuando ya estábamos terminando de comer llega un tipo solo, se sienta de espaldas a mi novo, me empieza a mirar y a hacerme señas. Yo pensé que era alguien intentando levantarme y obviamente no le dije nada a Darío para no armar quilombo", continuó su descargo.

Y remarcó: "Se lo conté recién al otro día. Resulta que hoy hay mil fotos comiendo e inventando cualquier cosa. Como que yo grité o le revisé el teléfono. Por favor si hay algún video mío gritando mándenmelo que no me di cuenta".

"Estaría bueno que dejen de acosarme. El teléfono que tengo en las fotos es mío. Lo que hacen es acoso", concluyó Ivana Figueiras contundente cuestionando a aquellos que tomaron la imagen de la pareja en el restaurante.