Chechu Bonelli desafió a Ivana Figueiras con una provocadora foto junto a su peor enemiga

El conflicto que rodea a Ivana Figueiras sumó un nuevo capítulo luego de que una fotografía mostrara juntas, de manera inesperada, a Chechu Bonelli y Natalie Pietra, dos mujeres relacionadas de distintas formas con la empresaria.
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Ivana Figueiras reaccionó a una publicación de Chechu Bonelli con su mayor enemiga y lanzó una filosa frase en redes.
El conflicto que rodea a Ivana Figueiras sumó un nuevo capítulo luego de que una fotografía mostrara juntas, de manera inesperada, a Chechu Bonelli y Natalie Pietra, dos mujeres relacionadas de distintas formas con la empresaria.
La postal fue publicada por Pochi de Gossipeame y corresponde a una reunión que tuvo lugar durante el último fin de semana. Allí se observa a la periodista junto a Natalie, actual pareja de Tomás Guarracino, ex de Ivana y padre de su hija Suri.
La escena generó repercusión por los antecedentes que existen entre las protagonistas. Natalie había denunciado anteriormente a Figueiras por presunto hostigamiento, mientras que Chechu mantuvo una relación con Darío Cvitanich, actual pareja de Ivana. De esta manera, dos situaciones que hasta ahora parecían transitar por separado terminaron encontrándose de forma inesperada.
La postal llamó especialmente la atención porque tanto Chechu como Natalie tienen un vínculo indirecto con la empresaria. Además, la publicación original había sido realizada por el productor Marcelo Meca, quien eligió musicalizarla con el tema "Best Friend", un detalle que rápidamente despertó comentarios.
Aunque ninguna de las protagonistas se refirió públicamente al encuentro, la fotografía llegó hasta la pareja de Darío Cvitanich, quien no dudó en expresar su enojo a través de la publicación de Pochi.
La empresaria reaccionó directamente contra Chechu y aprovechó la publicación para cuestionar una declaración que la modelo había realizado anteriormente sobre el conflicto que la rodea. "Para… ya me perdí. ¿Esta, la Chechu, es la que está CANSADA del quilombo? JAJAJA NO PUEDO MÁS", lanzó tajante la diseñadora.
De esta manera, Figueiras volvió a quedar involucrada en una nueva controversia que conecta distintos conflictos de su entorno. El encuentro entre Bonelli y Pietra, sumado al comentario de la empresaria, generó repercusión y volvió a poner bajo la lupa las relaciones entre las protagonistas