Chechu Bonelli desafió a Ivana Figueiras con una provocadora foto junto a su peor enemiga

Aunque ninguna de las protagonistas se refirió públicamente al encuentro, la fotografía llegó hasta la pareja de Darío Cvitanich, quien no dudó en expresar su enojo a través de la publicación de Pochi.

Cómo reaccionó Ivana Figueiras a la foto de Chechu Bonelli

La empresaria reaccionó directamente contra Chechu y aprovechó la publicación para cuestionar una declaración que la modelo había realizado anteriormente sobre el conflicto que la rodea. "Para… ya me perdí. ¿Esta, la Chechu, es la que está CANSADA del quilombo? JAJAJA NO PUEDO MÁS", lanzó tajante la diseñadora.

De esta manera, Figueiras volvió a quedar involucrada en una nueva controversia que conecta distintos conflictos de su entorno. El encuentro entre Bonelli y Pietra, sumado al comentario de la empresaria, generó repercusión y volvió a poner bajo la lupa las relaciones entre las protagonistas