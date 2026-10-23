Juan Alberto Mateyko salió al cruce de Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega: "Ante Dios, no ante ella"

Al explicar qué motivó su reacción, Mateyko contó que había atravesado una jornada de mucha sensibilidad y que la aparición del comunicado sobre la ruptura le generó malestar.

“Me lo pasé quebrado todo el día. A la noche voy y me encuentro con un comunicado. Ese comunicado me fastidió”, manifestó.

Mateyko negó tener algo contra Julieta Prandi

Durante la charla con este medio, Mateyko remarcó que habría reaccionado de la misma manera si el comunicado hubiera sido publicado por Emanuel Ortega. Así, buscó despegar su cuestionamiento de cualquier diferencia personal con la modelo.

“Nunca tuve nada contra Julieta, nunca”, enfatizó.

Sin embargo, al referirse a los dichos de Prandi en LAM, fue tajante sobre la posibilidad de sostener un nuevo intercambio público: “No le voy a responder”.

Y cerró con una frase contundente: “Si tengo que responder, lo responderé ante Dios, no ante ella ni ante la prensa”.