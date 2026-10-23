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Juan Alberto Mateyko salió al cruce de Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega: "Ante Dios, no ante ella"

En exclusiva con PrimiciasYa.com, el conductor explicó por qué publicó su cuestionado posteo tras la separación de la modelo y Emanuel Ortega. Negó tener algo contra ella y fue contundente sobre la posibilidad de continuar el cruce.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 23 oct 2026, 10:19
Juan Alberto Mateyko salió al cruce de Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega: Ante Dios, no ante ella

Juan Alberto Mateyko salió al cruce de Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega: "Ante Dios, no ante ella"

Juan Alberto Mateyko salió al cruce de Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega: Ante Dios, no ante ella

Juan Alberto Mateyko salió al cruce de Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega: "Ante Dios, no ante ella"

Juan Alberto Mateyko rompió el silencio luego de las declaraciones que Julieta Prandi hizo anoche en LAM sobre la repercusión de su separación de Emanuel Ortega. En diálogo exclusivo con PrimiciasYa.com, el conductor explicó qué lo llevó a publicar su posteo y dejó en claro su posición frente a la modelo.

“Deseo que sea muy feliz”, expresó Mateyko, antes de señalar que busca concentrarse en los proyectos y las novedades que atraviesa en este momento de su vida.

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“No quiero empañar este momento que estoy viviendo con todo lo que me está pasando: la biografía, de la cual no puedo hablar porque lo está manejando mi hija, mi presente, mi renovación de contrato”, sostuvo.

En ese contexto, el conductor se refirió a su publicación y aseguró que no se trató de un ataque personal contra Prandi. “Lo que hice, hecho está”, afirmó.

Al explicar qué motivó su reacción, Mateyko contó que había atravesado una jornada de mucha sensibilidad y que la aparición del comunicado sobre la ruptura le generó malestar.

“Me lo pasé quebrado todo el día. A la noche voy y me encuentro con un comunicado. Ese comunicado me fastidió”, manifestó.

Mateyko negó tener algo contra Julieta Prandi

Durante la charla con este medio, Mateyko remarcó que habría reaccionado de la misma manera si el comunicado hubiera sido publicado por Emanuel Ortega. Así, buscó despegar su cuestionamiento de cualquier diferencia personal con la modelo.

“Nunca tuve nada contra Julieta, nunca”, enfatizó.

Sin embargo, al referirse a los dichos de Prandi en LAM, fue tajante sobre la posibilidad de sostener un nuevo intercambio público: “No le voy a responder”.

Y cerró con una frase contundente: “Si tengo que responder, lo responderé ante Dios, no ante ella ni ante la prensa”.

     

 

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